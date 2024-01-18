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竹縣總量管制學校 今年增加4所

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣二重國小今年為總量管制學校，也是竹東鎮唯一。記者郭政芬／攝影
新竹縣二重國小今年為總量管制學校，也是竹東鎮唯一。記者郭政芬／攝影

新竹縣113學年度總量管制學校新生登記入學時程已公布，國小新生登記資格審查為3月22日和23日，管制國中則為3月23日，今年多了4所學校總量管制，分別是竹東二重國小、湖口新湖國小和竹北文興國中、六家高中國中部。

縣府教育局昨提醒，各鄉鎮市公所及總量管制學校3月8日前將寄發入學通知單及相關資料，請家長們留意信件收取，務必在竹縣新生入學登記時間至各學區學校進行登記作業。

教育局表示，112學年度總量管制學校繼續維持總量管制，有竹北市東興國中、仁愛國中、成功國中、勝利國中、東興國小、六家國小、十興國小、安興國小、興隆國小、光明國小、博愛國小、中正國小、嘉豐國小及新豐鄉松林國小。

113學年度總量管制學校新增竹東鎮二重國小、湖口鄉新湖國小（均一年級新生）、竹北市文興國中、竹北市六家高中國中部（均七年級新生）。

教育局指出，入學資格審查應提供全戶設籍資料、設籍之房屋所有權狀（或當年度房屋稅籍證明），租賃房屋者，需提供水電費收據及經法院公證的房屋租賃契約證明，或公家宿舍配住證明等，詳情可上教育局及各校網站查詢。

教育局 房屋 北市

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