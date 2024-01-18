爭取機捷購車 藍6立委首要任務

國民黨在桃園市立委選舉揮出6席全壘打，市長張善政昨在市政會議表示，市府正積極爭取中央在採購機場捷運列車能有更多支持，將請6名立委幫忙替地方爭取預算；3名新科立委當選人牛煦庭、涂權吉和邱若華都表示，認同市長說法，一定會積極幫市府爭取。

北北基桃1200通勤月票推出後，機捷搭乘人次增加，尖峰時刻15分鐘一班，一列車4個車廂常常不夠載運乘客，也難以增加班次，市府去年爭取增購列車，中央尚未定案。

張善政昨說，機捷近幾個月運量直線上升，去年12月平均每天運量都超過11萬人，可期待未來繼續成長，尤其第三航廈完工後，市府對運量評估更樂觀，背後代表班次密度要增加，以及列車數量也要增加。

張善政表示，市府正積極爭取中央在採購列車方面能有更多支持，中央原本說捷運是地方的事情，但機捷不一樣，肩負國門運輸的角色，所以新列車採購要盡快，因為從下單到交車需要一段時間，這就需要立委在中央替地方爭取預算。

立委當選人牛煦庭表示，當然會積極幫市府向中央爭取增購15輛列車，並以全額補助為目標，畢竟增購列車不只桃園人受惠，林口交流道馬上要進行周邊交通動線改善重大工程，施工期間機捷負擔會再加重，現在機捷產權還是交通部的，中央要趕快增購列車。

涂權吉說，聽許多民眾說機捷天天客滿，想再加開班次但很直接問題就是車輛不夠，解決辦法就是購車，這當然大力支持，他進入國會一定努力爭取更多預算，讓大眾運輸發揮最大效能。

邱若華表示，桃園市的通勤需求和觀光產業發展都有賴交通建設到位，非常認同張市長說法，未來在國會會設法努力爭取交通建設，加速地方發展。