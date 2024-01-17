批藍白炒作西大路地下道案 綠籲竹市府：有弊就查到底

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，國民黨議員陳慶齡、民眾黨議員李國璋日前提出監造疑似轉包與工程品質等疑慮，市議會重大公共工程品質監督小組今天會勘該工程，民進黨多名議員反駁藍白議員的質疑，認為是刻意拿市府前朝公共工程炒作、政治操作，呼籲竹市府「有弊案就查辦到底」。

新竹市政府先前曾說明，針對西大路地下道結構補強及景觀改善工程，市府已有委託專業技師公會鑑定；針對民進黨議員說法，市府今晚回應強調，將以契約要求與採購法相關規定，參考第三公正單位鑑定報告成果，查明該案工程品質並釐清議員相關疑慮。

陳慶齡、李國璋本月10日開記者會，質疑西大路地下道結構補強及景觀改善工程該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且廠商未按圖施作，擅將原設計3/4in密級配改為1/2in密級配，導致道路表面摩擦力降低，增加用路人通行危險。

在議員的要求下，市議會重大公共工程品質監督小組今天到西大路地下道會勘了解西大路地下道會勘結構補強工程，由市府工務處長曾嘉文簡報說明工程現況。由於西大路地下道工程尚未完成驗收，民進黨市議員劉康彥質疑，為何高虹安市府未驗收就啟用？

劉康彥也針對施工廠商遭國民黨、民眾黨議員質疑，涉藉由調整瀝青級配圖利，並造成行車不安全一事，要求市府說明柏油粒徑4分之3、2分之1不同級配是否有明顯價差，如果沒有價差，何來圖利？若真要按照藍白標準，該廠商施作工程是否都要暫停鑑定？

「市府相關工程應回歸政府採購法，回歸專業與合約精神。」民進黨市議員曾資程認為，府會都由藍白兩黨控制，公共工程成為高虹安政治鬥爭的工具，高虹安一年多來只會消費前朝炒作媒體聲量，無人被起訴也找不到弊案的證據，呼籲有弊案就查辦到底。

曾資程強調，議會成立重大工程品質監督小組，是要監督市府公共工程是否符合合約規範品質，但如果工程在完工驗收階段，因政治操作不斷對廠商施壓且影射其違法，不僅造成工程延宕且廠商也對市府履約喪失信心，恐影響營造商承攬市府公共工程的意願。

竹市府今晚回應，未驗收完成的地下道工程因有公共通行必要性，在施作完成並取得相關試驗數據後，先開放通行，未來將加強通車前檢驗程序。另，市府將確實查明設計圖說要求，廠商如未經機關同意將3/4密級配變更為1/2密級配，恐涉及未按圖施工，將要求廠商依契約規辦理改善。