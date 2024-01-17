大師揮毫春聯免費贈送 新竹縣書法展1/20縣府大廳登場

新竹縣文化基金會主辦「新竹縣第二屆縣長盃全國書法比賽得獎作品展」，即日起至10月5日將於新竹縣政府1、2樓長廊展出30幅得獎佳作，同時為喜迎農曆春節，周六（20日）上午將在新竹縣府大廳辦理「祥龍獻瑞-春聯揮毫贈送活動」，歡迎鄉親蒞臨欣賞大師揮毫、索取限量春聯。

新竹縣文化局長李安妤指出，貼春聯賀新年是春節不可或缺的傳統習俗，為弘揚及推展書法傳統優良文化，每年於春節前夕舉辦揮毫送春聯活動，活動當日將有多位書法名家現場揮毫寫春聯贈送民眾，春聯揮毫贈送活動包含創意與傳統書藝、絹印紅包袋及版印年畫等。

新竹縣長楊文科表示，這是非常喜氣的活動，歡迎大家參與，書法是國家特有文化，也是文化的靈魂、瑰寶。讀書跟寫字是相輔相成，所以新竹縣在推動書法教育課程中，也列入學校課綱，從中年級開始學習。

此外，新竹縣政府也積極透過表演藝術、展覽藝術、閱讀及有形無形文化資產推廣等多元活動，提升新竹縣文化藝術氛圍，有感於書法教育長期以來被忽略，新竹縣文化基金會成立「墨筆生輝～深耕書法教育執行委員會」，集結新竹縣內書法大師、教育資源，讓書法教育向下扎根，透過競賽及書寫春聯擴大於全國，期望年輕學子的加入與傳承，使書法藝術薪火相傳、生生不息。