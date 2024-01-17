拓展籌措資金管道 桃園市建設公債發行自治條例將送審

桃園市政府為建設地方向各銀行借款，2022、2023年長短期債務總計分別為328億元和338億元，微幅成長，但受全球市場經濟影響，中央銀行近兩年升息5次影響，利息成長驚人，2022年只有2.8億元，2023年卻多達6億元。財政局評估開源節流及發展多元資金籌措管道，去年中旬著手研擬「桃園市建設公債發行自治條例」，今天報市政會議通過，將送議會審議，通過後由法務局公告實施。

目前全台有發行公債自治條例的縣市有台北、新北和高雄，實際發行過公債的縣市則是北高2市；六都中，台中也有訂自治條例規劃，目前已用議會審議，而桃園則是今天報市政會議通過。

桃園市財政局指出，受全球市場經濟影響，國內央行利率近2年調升5次，使得去年市庫支付銀行借款利息增加，加上財政部也鼓勵地方訂定發行公債自治條例，因此去年4、5月開始詢問各局處意見，由法務局協助審視草擬法條，今年初草案成型，才報市政會議討論。

財政局長歐美鐶表示，發行公債與銀行借款最大的不同在於銀行借款利息會隨著市場變化浮動，公債則會鎖定利率，也因如此，財政人員發行公債時間點的眼光要很精準，如何選在利息最低點發行，考驗財政人員的判斷和精算能力，如果能發行低利率的公債，將錢用於償還高利率的銀行借款，也有助於減輕市府財政壓力。