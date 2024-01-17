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華山送年菜給獨居老人經費缺6成 苗栗縣府10萬拋磚引玉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天支持10萬元，支持華山基金會「愛老人 愛團圓」公益愛心年菜行動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天支持10萬元，支持華山基金會「愛老人 愛團圓」公益愛心年菜行動。圖／苗栗縣政府提供

春節將屆，華山基金會辦理「愛老人 愛團圓」公益行動，送年菜獨居老人，苗栗區經費尚缺6成，縣府今天支持10萬元拋磚引玉，呼籲民眾響應愛心年菜，讓長輩感受到各界溫暖，歡慶新年。

華山基金會結合縣政府、台灣中油公司探採事業部、台灣電力公司苗栗區營業處，及信邦電子、明峰科技有限公司、台灣迪恩士半導體科技股份有限公司、上林藥師藥局、欣晏有限公司、立順興資源科技股份有限公司、京元電子股份有限公司、冠軍建材股份有限公司、群創光電股份有限公司、大漢之音FM97.1，及後龍萬善祠（百姓公）等單位，今天在縣府第一辦公大樓大廳，辦理祥龍獻祝福暨致贈獨居老人年菜活動。

苗栗市建功國小舞龍隊表演，縣長鍾東錦、議員余文忠、孫素娥、楊明燁、徐筱菁、陳光軒、廖英利、林寶珠、邱毓興等人到場致意，現場安排書法老師揮毫送春聯，散發過年喜氣。

鍾東錦表示，苗栗縣65歲以上長輩破10萬人，未來老長輩會越來越多，加上年輕人多在外地工作，過年過節才回家鄉，因此獨居情況也會增加，華山基金會辦理年菜服務，營造熱鬧溫馨過年的感覺，縣府考量未來獨居老人增加，提升預算在於關懷長輩福利服務，並且將持續布建社區關懷據點，朝向一村裡一據點目標邁進，讓在地長輩有閒聊、互動及健康照護的地方。

華山基金會指出，「愛老人 愛團圓」公益愛心年菜行動，苗栗區經費尚缺6成，盼民眾支持，1份900元，愛心專線037-373627。

華山基金會結合縣政府等單位，今天辦理祥龍獻祝福暨致贈獨居老人年菜活動，現場氣氛喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
華山基金會結合縣政府等單位，今天辦理祥龍獻祝福暨致贈獨居老人年菜活動，現場氣氛喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
華山基金會結合縣政府等單位，今天辦理祥龍獻祝福暨致贈獨居老人年菜活動，現場氣氛喜氣洋洋。圖／苗栗縣政府提供
華山基金會結合縣政府等單位，今天辦理祥龍獻祝福暨致贈獨居老人年菜活動，現場氣氛喜氣洋洋。圖／苗栗縣政府提供
華山基金會結合縣政府等單位，今天辦理祥龍獻祝福暨致贈獨居老人年菜活動，現場氣氛喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
華山基金會結合縣政府等單位，今天辦理祥龍獻祝福暨致贈獨居老人年菜活動，現場氣氛喜氣洋洋。記者范榮達／攝影

獨居老人 年菜 長輩

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