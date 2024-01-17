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出入口便民移除路障 苗縣造橋朝陽運動公園成濫倒天堂

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
造橋鄉朝陽自然運動公園再度遭不肖業者濫倒廢棄物，公所已緊急將進出道路的路障恢復，防止車輛進入。圖／造橋鄉公所提供
造橋鄉朝陽自然運動公園再度遭不肖業者濫倒廢棄物，公所已緊急將進出道路的路障恢復，防止車輛進入。圖／造橋鄉公所提供

苗栗縣造橋鄉朝陽自然運動公園為當地民眾休憩、運動場所，日前為便民，將進出道路的路障移除，方便契機出進出，未料反讓不肖業者載運廢棄物進入濫倒，昨有居民前往遊憩再度發現公園遭人傾倒1車的廢棄物，包括大量的磚塊、水泥塊、木門、桌椅、櫃子，目前鄉公所已報請警方偵辦。

鄉長徐連斌指出，造橋鄉幅員遼闊，很多都是偏僻丘陵地，元月初至今已發現6起濫倒廢棄物情事，多是建築裝潢的營建混合物，這是朝陽自然運動公園二度被人隨意傾倒的廢棄物，主要是之前為方便遙控飛機愛好者開車進出，將原有的路障移除，目前已恢復路障，遏止濫倒歪風。

他說，不肖人士隨意將垃圾或事業廢棄物傾倒於荒僻的產業道路旁或山林中，造成環境髒亂、水源污染、野生動物棲地受到破壞。這次居然直接倒在常有民眾出沒的運動公園，簡直藐視公權力、目無法紀。

不過，徐連斌也強調，為了揪出破壞環境的老鼠屎，鄉內多處主要熱區道路都已架設移動式監視器，科技執法稽查，除了今年新推行的家戶垃圾不落地外，只要來濫倒的不肖業者，事後也都難以遁形，難逃行政裁罰及刑責，一年多來已經查獲多位違法丟棄垃圾的民眾依法開罰，也請民眾配合勿亂丟垃圾，共同維護整潔清淨家園。

廢棄物 運動 監視器

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