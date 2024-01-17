苗栗環保檢舉獎金五成調降至一成 檢舉件數大幅縮水

苗栗縣以往提供高達罰款50％的環保檢舉獎金，金額居全國之冠，還因此造就出檢舉年收入近200萬元的「專業戶」，但檢舉案多是丟菸蒂違規，也引發議論和怨言，縣環保局2021年11月參考其他縣市將獎金調降為10％，檢舉量因此大減，去年檢舉件數僅約過去一年的卅分之一，數量大幅縮水。

民眾檢舉違反廢清法的環保案件，依法可視情節裁處行為人1200至6000元。苗栗縣2020年領取環保檢舉獎金破百萬的有3人，稅後實領獎金分別為195.9萬、155.1萬和138.1萬元，檢舉件數依序為4082件、3232件及2878件，3人檢舉件數合計就已破萬。在全年數萬件檢舉案中，亂丟煙蒂違規是「大宗裡的大宗」，高達95％。

縣環保局指出，縣府2007年6月發布施行苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法，檢舉案查證屬實，提供罰款50%獎金，但隨各類攝影器材及行車記錄器普及，檢舉件數持續暴增，但環保局人力、經費有限，加上審查、裁處作業程序繁瑣，易衍生積累案件及延遲處理情況，也易引發民怨及訴願紛爭，還有人為領取檢舉獎金以此為業，讓大眾誤會政府帶頭以高額獎金鼓勵民眾偷拍檢舉，違背當初立法鼓勵民眾為環境清潔而參與的初衷。

環保局指出，縣內環保檢舉案件2021年高達3萬9000件，調降獎金比率後 ，2022年僅2230件、去年更減至1120件，僅約全盛時期的1／30，盛況不再。

頭份市部分地點常有民眾亂扔垃圾包，讓稽查人員抓不勝抓，市公所決定今年起實施檢舉獎勵金，提供實收罰鍰10%檢舉獎金，希望全民監督、你丟我「檢」，到目前收案量仍掛零，且「一事不兩罰」，不能向環保局提出相同檢舉，頭份實施檢舉獎金能否產生效果及嚇阻力量仍待觀察，市公所強調將加強宣導，目的是希望民眾配合不亂扔垃圾包、共同維護市容整潔。

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