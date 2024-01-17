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客製化新元素輕旅行 苗縣通霄休閒農業新推療育之旅

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
樂活通霄休閒農業發展協會嘗試推廣的山林療癒行程，初步取得經驗與成效，今年起將正式推展客製化輕旅行行程，讓遊客有輕旅行新體驗。記者吳傑沐／攝影
樂活通霄休閒農業發展協會嘗試推廣的山林療癒行程，初步取得經驗與成效，今年起將正式推展客製化輕旅行行程，讓遊客有輕旅行新體驗。記者吳傑沐／攝影

由農業部林業及自然保育署推廣的山林療癒輕旅行，目前正夯！苗栗縣樂活通霄休閒農業發展協會試運轉兩年，初步取得經驗與成效，今年起將正式推展客製化輕旅行行程，當中結合森林、農業、心靈療育元素，讓遊客有新體驗。

該協會由十多家民宿業者組成，以非例假日行銷客製化輕旅行，結合既有的山林景觀及海邊、在地美食。將各民宿經營特色區分三大療癒行程，有在大自然中森呼吸的「森療育」，主要有山林生態、綠色旅遊、環境解說；有採食、料理、健康美食的「農療育」，讓遊客體驗食農教育、在地食物、友善農業美食；還有質感氛圍的住宿體驗「心療育」，涵蓋文化藝術、療癒體驗、園藝療育面向。

協會理事長徐白龍表示，行程內容以客製化作組合，可以帶遊客體驗93歲阿婆的隱藏版茶葉蛋，也能驅車約15分鐘到海邊，充分結合在地美食、周邊山海景點及各民宿業者特色，規畫3大療育元素作搭配，特別適合兩日遊的闔家踏青。

他說，由於飛牛牧場也是協會成員，其園區內的特色草原、蝴蝶園等，也能與協會推廣的輕旅行資源共享，作為客製化行程的一環，讓遊客走入山林放鬆時，能有專屬的療癒體驗日誌。

徐白龍表示，山林療癒行程以客製化作組合，充分結合在地美食、周邊山海景點及各民宿業者特色做搭配，適合兩日遊的闔家踏青。記者吳傑沐／攝影
徐白龍表示，山林療癒行程以客製化作組合，充分結合在地美食、周邊山海景點及各民宿業者特色做搭配，適合兩日遊的闔家踏青。記者吳傑沐／攝影

美食 民宿 食農教育 苗栗縣 牧場

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