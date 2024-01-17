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竹市「呷熊飽」計畫照顧弱勢童 因應物價面額增至100元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食計畫，因應物價上漲，今年將原先每張面額80元餐券調高為100元。圖／竹市府提供
新竹市政府攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食計畫，因應物價上漲，今年將原先每張面額80元餐券調高為100元。圖／竹市府提供

寒假將至，新竹市政府為了照顧弱勢學童安心成長、正常用餐，攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食計畫。市府今天也宣布，因應物價上漲，將原先每張面額80元餐券調高為100元，讓有需要的家庭、學童能獲得溫飽。

市長高虹安表示，為幫助弱勢學童與民眾，市府團隊致力推動「呷熊飽」餐食補助計畫，讓有餐食需求的民眾經評估後核發餐券；民眾可持券就近於四大超商、合作的早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等地方兌換餐食，而寒假即將到來，為讓弱勢學童免於寒假期間餐食匱乏，市府今年延續「呷熊飽」的發放。

社會處長黃佳婷表示，為照顧弱勢孩童，市府與300多家愛心店家合作，推動「呷熊飽」餐食補助計畫，依民眾需求核發每張面額100元的餐食券，讓民眾依地緣方便就近獲得基本飲食需求，平均每年服務逾5000人次。為了讓學童方便兌換，市府也積極媒合愛心合作店家，歡迎店家加入愛心商家行列。

社會處表示，學童於寒假期間未有學校提供營養午餐，使經濟弱勢的學童餐食不穩定，有些善心人士捐贈的物資，也可能因為弱勢家庭內沒有烹煮設備受限，因此餐券的兌換可確保學童用於兌換餐食，也盼藉此教育學童懂得現在接受幫助，未來長大後能回饋社會。

受惠「呷熊飽」餐券的14歲國中生「凡凡」表示，從小爸媽都不在身邊，靠阿嬤打零工扶養長大。寒假沒有學校的營養午餐，阿嬤又需外出工作沒辦法幫他準備午餐，幸好社會處社工協助申請餐券，讓他在寒假期間有午餐可吃，不用擔心挨餓，讓阿嬤安心工作。

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工員協助評估並媒合相關資源，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。此外也歡迎商家加入，一起與市府成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

新竹市政府攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食計畫，因應物價上漲，今年將原先每張面額80元餐券調高為100元。圖／竹市府提供
新竹市政府攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食計畫，因應物價上漲，今年將原先每張面額80元餐券調高為100元。圖／竹市府提供

愛心 弱勢家庭 新竹

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