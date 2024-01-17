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免費使用1年 竹東轉運站停車場 後天啟用
新竹縣竹東鎮北興路與工業二路交叉口的竹東轉運站，19日將啟用地下停車場，地下雙層設計提供251個汽車停車位，縣長楊文科昨宣布，將免費提供民眾使用1年，同時地上的竹東文化大禾埕也將在3月動工，預計明年完工。
交旅處長戴志君表示，竹東交通轉運站暨地下停車場工程，獲交通部公路總局2019年核定前瞻計畫城鄉建設補助改善停車問題計畫，及公路公共運輸多元推升計畫補助，總經費約為3億8077萬元，轉運站規畫10個客運月台，將整合國道、公路客運及觀光接駁車，成為竹縣頭前溪以南運轉核心。
地下停車場包含8席電動車位、27席預留電動車位、6席婦幼車位及6席行動不便車位，但免費停車階段電動車位尚未設置充電設備。
楊文科表示，地上的新竹縣南區綜合行政大樓及竹東綜合行政中心，縣府與鎮公所將盡快動工，未來將遷入新竹縣府稅務局、婦幼館、竹東鎮戶政事務所和地政事務所等機關。
綜合行政大樓規畫地上6層，1至5樓為鎮公所辦公廳舍，6樓是鄉民代表會，竹東鎮長郭遠彰表示，預計明年初動工，4年後完工，竹東鎮立新圖書館也規畫隨大禾埕計畫興建。
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