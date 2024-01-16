桃園電動機車補助加碼最高4萬元 3大族群有福了

為鼓勵民眾騎乘電動機車，桃園市環保局今年持續推動「電動機車補助計畫」，並擴大推出「青壯新征程」及「婦幼E騎GO」專案，造福青壯年、新住民及婦幼3大族群，補助金額最高可達4萬元，為全國最高，盼邁向淨零碳排城市。

環保局長陳世偉表示，桃園市電動機車數逾9萬4000輛，市占率達6.89%；針對汰換二行程機車並有換購電動機車的申請者，最高可獲2萬元補助；民眾若有汰換2016年12月31日前出廠的1至5期機車並同步換購電動機車，最高補助1萬7000元；針對僅新購電動機車的申請者也有最高4000元的補助，以上名額共8500件。

除加碼補助中低收入戶、復興區居民1萬元外，環保局今年針對18至45歲青壯年族群也推出「青壯新征程」專案，符合資格者加碼補助4000元，名額2000件。另為照顧婦幼族群，今年擴大「婦幼E騎GO」方案的申請條件，由原先的育有6歲以下孩童家庭，擴大到育有12歲以下的家庭，每件申請案加碼補助6000元，名額2000件。