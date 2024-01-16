避免行人地獄 桃園中壢軍營圍牆退縮給市府建人行道

桃園中壢龍東路部分路段過去因軍營圍牆，導致人行道被阻斷，無法延續通行路徑，因此經協調軍方同意退縮5.5公尺興建人行道，南側段長度約80公尺，已於去年12月底完工，而北側段規畫人行道長度約57公尺，預計將於今年度施作，2處工程總經費約為590萬。

桃園養護工程處表示，龍岡圓環位於龍岡路、龍東路與龍南路交會處的交通圓環，為龍岡地區的重要地標，在行人環境意識逐漸高漲下，改善行人安全，已成為政府須積極面對的重要課題，因龍東路人行道遭阻斷且龍南路僅有部分騎樓，並無完整行人通行空間，經市府養護工程處、文化局、中壢區公所、平鎮區公所及軍方跨局處多次協調討論，改善人行空間。

該工程分南北2側分開施作，南側段長度約80公尺，工程總經費約為280萬元，去年9月底施作並於去年12月底完工。而北側段規畫人行道長度約57公尺，預計將於今年施作，工程總經費約310萬。

桃園市長張善政今前往視察龍東路視察既有軍營圍牆退縮新設實體人行道改善成果表示，龍岡圓環為中壢、平鎮別具歷史特色與意義的重要地標，今視察已完工的南側工程，工程不一定要花大錢但要有感。至於圓環周邊有些館舍，文化局已著手準備改造活化，預計再過1年，不僅有了人行道，相關館舍活化後保留並發揮在地歷史記憶能變得很不一樣。