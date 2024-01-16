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胡宇威代言走訪美景 「苗栗最佳旅遊指南」發表出刊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影
「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影

「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天出刊，這期玩透透由知名藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點美食，今天發表會同時發布他為苗栗觀光旅遊拍的宣傳片，喜愛胡宇威的朋友不妨跟著他的腳步暢遊苗栗。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，專刊18日上午9點起發送，可至台鐵竹南車站、苗栗車站及高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心索取，各站限量200本，依指示在Fb苗栗玩透透粉絲專頁按讚及追蹤即可免費索取，每人限索1本；為響應環保與無紙化，大家也可透過「苗栗文化觀光旅遊網」下載電子書版本。

文觀局表示，苗栗玩透透專刊是本可帶大家到苗栗「全縣玩透透」、「全年玩透透」的最佳旅遊指南，2024版本共180頁，除胡宇威與縣長鍾東錦的「帶路玩」篇章，另規畫「美景導航」單元，完整收錄苗栗全年的季節美景，喜歡追逐美景拍照的朋友不能錯過。「苗栗愛旅行」巡迴18鄉鎮市介紹特色風光、好玩景點、美食特產、打卡熱點等，男女老少都有適合的好去處。

上午專刊發表會，除了胡宇威到場代言，他的粉絲還組團前來，昨天就到苗栗來旅宿，並參加上午的發表會，製造熱鬧的氛圍。

林彥甫表示，「陽光男神」胡宇威的演藝事業跨足戲劇、歌唱、綜藝、真人實境秀等領域，表現全方位，在台、港、中都具高知名度，擁有廣大粉絲群。這期專刊的「王牌大玩咖」單元，胡宇威與「貓裏喵」走訪明德水庫、尚順廣場及半天寮好望角為讀者介紹景點與美食；鍾縣長夫婦也回南庄家鄉帶大家安排一日遊行程，內容豐富。

「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影
「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影
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「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影
「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影
「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影
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「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影
「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天發表出刊，這期玩透透由藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為讀者介紹苗栗景點與美食。記者胡蓬生／攝影

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