好消息！竹北市民活動中心新社館竣工 同時容納280人聚會

新竹縣竹北市公所興建竹北市民活動中心新社館，規劃一座地上4層、總面積約265坪，歷經1年半工期已正式竣工，每層樓室內空間約可容納70人左右，粗估可同時容納約280人聚會，解決里民的集會所需。

竹北市長鄭朝方表示，新社里原無集會場所可使用，里民有空間需求時經常無法落實，市公所遂進行竹北市民活動中心新社館新建計畫，選址於新北二街與新北街路口興建，已正式竣工；建築共分4層樓，總面積約265坪，每層樓室內空間約可容納70人左右，粗估可同時容納約280人聚會，解決里民的集會所需。

鄭朝方表示，新社館一樓設有多功能教室，其餘各樓層亦規畫有社區教室、藝文微型沙龍及集會空間等，可供市民進行交誼活動、課程研習等功能使用；而建築大廳採挑高處理，並設計大面積落地高窗，以期達到通透、明亮，並增加對流效果，外觀則以深凹開窗、加設遮陽格柵，除阻隔西曬問題，並能引入自然光線節約能源。

新社館整體以符合綠建築計畫興建，除主建築之外另設有戶外廣場及生態地景，大門廣場硬質鋪面皆採透水性材質，以達基地保水性，另透過複層植栽阻隔噪音並降低空氣汙染，與一旁既有公園綠帶相呼應，期盼為市民提升更優質的活動空間與生活品質。

特別的是4樓部分，也將結合公所與社區共同營造的微型藝文沙龍，引入親職與藝術導向課程講座，將形塑不同風貌與新世代的市民活動空間。