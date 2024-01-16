快訊

獨／全台首次！駭客竊資料後 挾持半導體大廠京鼎網站

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好消息！竹北市民活動中心新社館竣工 同時容納280人聚會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所興建竹北市民活動中心新社館，規劃一座地上4層、總面積約265坪，歷經1年半工期已正式竣工。圖／市公所提供
新竹縣竹北市公所興建竹北市民活動中心新社館，規劃一座地上4層、總面積約265坪，歷經1年半工期已正式竣工。圖／市公所提供

新竹縣竹北市公所興建竹北市民活動中心新社館，規劃一座地上4層、總面積約265坪，歷經1年半工期已正式竣工，每層樓室內空間約可容納70人左右，粗估可同時容納約280人聚會，解決里民的集會所需。

竹北市長鄭朝方表示，新社里原無集會場所可使用，里民有空間需求時經常無法落實，市公所遂進行竹北市民活動中心新社館新建計畫，選址於新北二街與新北街路口興建，已正式竣工；建築共分4層樓，總面積約265坪，每層樓室內空間約可容納70人左右，粗估可同時容納約280人聚會，解決里民的集會所需。

鄭朝方表示，新社館一樓設有多功能教室，其餘各樓層亦規畫有社區教室、藝文微型沙龍及集會空間等，可供市民進行交誼活動、課程研習等功能使用；而建築大廳採挑高處理，並設計大面積落地高窗，以期達到通透、明亮，並增加對流效果，外觀則以深凹開窗、加設遮陽格柵，除阻隔西曬問題，並能引入自然光線節約能源。

新社館整體以符合綠建築計畫興建，除主建築之外另設有戶外廣場及生態地景，大門廣場硬質鋪面皆採透水性材質，以達基地保水性，另透過複層植栽阻隔噪音並降低空氣汙染，與一旁既有公園綠帶相呼應，期盼為市民提升更優質的活動空間與生活品質。

特別的是4樓部分，也將結合公所與社區共同營造的微型藝文沙龍，引入親職與藝術導向課程講座，將形塑不同風貌與新世代的市民活動空間。

綠建築 北市 鄭朝方

延伸閱讀

新豐鄉垃圾掩埋場又自燃 木材堆置區悶燒濃煙飄竹北

竹北勝利國中竟成取景熱點 妹子將重機壓在PU跑道外拍

王婉諭竹北掃街受夾道歡迎 林思銘竹東團結大會高唱「客家本色」

他嫌「台中只有百貨公司」很無聊！在地人酸不懂玩 列超多好玩景點

相關新聞

市民手冊改桌曆 桃園省下700萬

桃園市升格後每年耗資千萬印製市民手冊，市長張善政考量節能減碳，決定今年改印三角桌曆，鼓勵民眾多用網路及1999查詢，民代...

胡宇威代言走訪美景 「苗栗最佳旅遊指南」發表出刊

「2024苗栗玩透透」旅遊專刊今天出刊，這期玩透透由知名藝人胡宇威代言，與苗栗吉祥物「貓裏喵」走訪山城美景及海線風光，為...

好消息！竹北市民活動中心新社館竣工 同時容納280人聚會

新竹縣竹北市公所興建竹北市民活動中心新社館，規劃一座地上4層、總面積約265坪，歷經1年半工期已正式竣工，每層樓室內空間...

影／免費停車一整年 竹東轉運站地下停車場19日啟用

位於新竹縣竹東鎮北興路與工業二路交叉口的竹東轉運站，將在19日搶先啟用地下停車場，地下雙層設計可提供超過250個汽車停車...

路幅小又恐遇機捷施工 桃園富台國小旁水溝將加蓋

桃園中壢富台國小後門位於中山東路三段429巷57弄，該路幅僅約6公尺，不過上下課時間家長接送學生加上周邊住戶出門上班會車...

近萬人可受惠！苗栗放寬低收、中低收住院看護費用補助

苗栗縣政府上午縣務會議審議通過修訂縣內低收、中低收入戶傷病住院看護費用補助辦法，除放寬補助資格，費用也調升，其中低收由1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。