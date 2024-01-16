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竹市動物園添成員孟加拉虎 邀學童投票取新名

中央社／ 新竹市16日電
新竹市立動物園向六福村動物園接洽借展一隻孟加拉虎，今天正式來到新竹市立動物園和大小朋友見面。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園向六福村動物園接洽借展一隻孟加拉虎，今天正式來到新竹市立動物園和大小朋友見面。圖／新竹市政府提供

新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福分別於去年、前年離世，園方即日起再向六福村動物園借展孟加拉虎1隻，將於農曆年後邀小學生一起為老虎取新名字。

新竹市立動物園今天發布新聞稿表示，園方自民國70年左右開始照養老虎，對於照顧老虎生活具備豐富經驗，此次六福村借展孟加拉虎，除提升動物生命教育推廣，也讓市民能認識動物保育員的專業。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，民國100年園方不再以購買方式新增動物，而是以提升動物福利原則下，進行動物交流，共同提升整體動物園系統動物福利，帶動國人關注動物、愛惜動物之心，宣傳生命教育與永續發展價值。

根據入園遊客與市民反映，楊礎遠向中央社記者表示，在推動生命教育上，老虎扮演重要角色，也深知社會大眾對動物園多元物種期待，感謝六福村動物園交流借展年約6歲孟加拉虎1隻，將於農曆年後邀請竹市國小學生共同以投票方式為牠取新名字。

楊礎遠指出，對於未來老虎照養，除了有專業獸醫，也將以園方累積42年經驗，持續提供老虎更好照養，持續對展場進行調整與優化，落實動物福利，並結合展場空間規劃動物生命教育講座、策展，推廣動物知識的普及。

新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福民國94年出生於六福村，剛出生5個月就被送到新竹動物園生活，弟弟來福111年離世，哥哥六福也於112年老化死亡。

動物園 新竹 孟加拉

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