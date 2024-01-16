路幅小又恐遇機捷施工 桃園國小旁水溝將加蓋
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桃園中壢富台國小後門位於中山東路三段429巷57弄，該路幅僅約6公尺，不過上下課時間家長接送學生加上周邊住戶出門上班會車困難，也增加學生安全風險，有民代建議將路旁水溝加蓋，增加空間方便接送。中壢區公所回應，目前正在設計規畫中，後續會盡速施工。
市議員謝美英表示，富台國小主要學生通行出入口為前門及後門，不過因前門後續為綠線捷運延伸中壢的施做點之一，因此校方預估會有大批家長於後門接送學生。但現況後門路幅狹小，家長接送學生及周邊住戶開車出門上班時常汽機車爭道。
謝美英說，日前會勘希望能將富台國小後門至中山東路三段405巷13弄12衖，約50公尺的大牛欗支渠加蓋，作為機車接送學生區域。校方也希望溝渠原先加高避免急降雨造成水溢出來的加高位置保留，並施做一個無障礙斜坡方便機車接送上下車，避免與路齊平又遭汽車占用失了美意。也有家長希望相關工程能於寒假施作，減輕就學期間上下課不便負擔。
中壢區公所回應，該路路幅約6公尺，而溝渠約2公尺，將加蓋學校旁約50公尺溝渠，方便家長接送學生，減少汽機車加上險象環生狀況，目前正在攝機規畫中，不過要涵架完成的確有些勉強，會盡速設計完成發包施作。
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