影／熊出沒！清泉部落張學良故居旁又見台灣黑熊

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新竹縣五峰鄉桃山村清泉風景區，繼去年9月有部落族人拍到黑熊現蹤，新竹縣農業處上周又接獲該處有黑熊出沒通報。新竹縣農業處長傅琦媺指出，因民眾通報清泉部落附近峭壁、張學良故居旁目擊黑熊出沒，引起民眾恐慌，為讓山村居民熟悉面對黑熊時的正確應變方法，將配合農業部林業及自然保育署於原鄉辦理生態保育及狩獵管理宣導。

傅琦媺指出，台灣黑熊為瀕臨絕種保育類野生動物，近年來因為部分地區的族群逐漸擴張，偶有進入果園、工寮、山屋等覓食滋擾事件，更有黑熊誤中陷阱受傷，而因此遭人殺害。

傅琦媺提醒，民眾如與黑熊相遇，應勿驚擾、勿慌張，保持冷靜面向黑熊循原路慢慢後退，慢慢避開其視線範圍。另垃圾廚餘妥善打包，避免氣味傳播吸引台灣黑熊等野生動物聚集。

此外，林業保育署也持續針對黑熊活動熱區周邊的山村部落，舉辦至少多場次的宣導活動，推廣台灣黑熊保育生態服務給付、改良式獵具更換及誤捕黑熊立即通報協助救援可免責等政策，希望減少黑熊誤中陷阱傷亡或滋擾農園、工寮造成人熊衝突，並配合DM及宣傳小物發送，提升宣導效果。

新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會也與林業保育署新竹分署成立轄內第一個台灣黑熊巡守隊，未來將於霞喀羅國家步道區域巡守黑熊、自動相機監測並向登山遊客宣導人熊相遇因應及無痕山林等保育概念。

新竹分署表示，「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」包含自主通報給付及巡護監測給付，養老協會參與的巡護監測給付，為部落或社區成立巡守隊，進行黑熊潛在棲地每月巡守及填寫紀錄表，每年最高核發6萬元獎勵金。