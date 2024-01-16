溪口部落步道 議員盼提升重遊率

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桃園市政府觀光旅遊局為增加復興區溪口部落旅遊停留時間至少1.5小時，斥資1200萬元辦理觀光環境營造計畫工程，開始整修步道，沿線設置休憩設施與導覽牌，預計今年6月底完工；議員則建議更應設法提高重遊率，能串聯羅馬公路將新竹遊客帶來觀光也很好。

觀旅局推動溪口部落觀光環境營造計畫工程，獲交通部觀光署「觀光前瞻建設計畫魅力旅遊據點營造計畫」補助，市府斥資總經費1200萬元進行硬體設施施工，希望遊客到溪口部落步道和景點旅遊休憩更安全好走。

觀旅局長周柏吟昨表示，溪口部落觀光環境營造計畫工程將重新打造步道等設施，串聯溪口吊橋與溪口部落與附近旅遊景點，結合部落文化導覽及探遊，希望增加遊客停留至少1.5小時。

議員蘇偉恩說，雖然樂觀其成，但復興景點遊客的重遊率偏低，溪口吊橋附近景點觀光整體規畫還沒出來，建議不僅強化溪口部落觀光營造，還有小烏來、羅浮景點及部落，若能「一景點結合一部落」發展觀光，應可吸引更多遊客，提升重遊率。

議員李柏坊表示，溪口也是羅馬公路必經要道，如能吸引新竹遊客從羅馬公路過來復興區景點，有助當地觀光發展，盼市府營造更多足以吸引遊客停留的條件。