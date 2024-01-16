聽新聞
test
0:00 / 0:00

新埔YouBike 6月啟用 設10站點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣長楊文科昨宣布YouBike進入新埔鎮，預計今年6月啟用。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科昨宣布YouBike進入新埔鎮，預計今年6月啟用。記者黃羿馨／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新竹縣政府去年起陸續啟用竹東鎮、湖口鄉及新豐鄉的YouBike，新埔鎮位處竹北生活圈卻未設站點，部分居民和遊客抱怨不便，地方也不斷爭取，縣長楊文科與鎮長陳英樓昨宣布預計今年6月啟用，將設10個站點，包括鎮公所、義民廟和內思高工等，完善新埔生活機能。

新竹縣議員呂宛庭指出，曾有竹北民眾陳情，騎YouBike到新埔卻發現根本沒站點可還車，導致又要騎回竹北，對觀光及洽公都十分不便。

新埔鎮觀光導覽協會理事長鍾淑琴也說，外地遊客曾向協會志工表示希望騎單車漫遊，但沒有YouBike和類似服務相當可惜，如今YouBike進駐新埔，相信可刺激觀光，帶動經濟發展。

縣府交通旅遊處長戴志君說，今年由鎮公所編列經費，預計建置10處站點、90輛YouBike 2.0與10輛電動輔助自行車YouBike 2.0E，預算2475萬元，設置地點初步規畫有新埔鎮公所、遊憩據點義民廟、學校機關如內思高工，以及中正路商業區、重劃區住宅區等。

楊文科表示，縣府2022年起已在竹北、竹東、新豐、湖口建置102站、790輛車，去年底已突破129萬使用人次；竹北生活圈已外溢至新埔，設置YouBike有助改善公共運輸，預計今年3月招標、6月啟用，加上新埔正規畫幸福巴士路線，將更完善生活機能。

交旅處說，竹北市西區民眾盼增加站點，公所也挹注8千萬元，今年上半年起，將再陸續設置45處站點、390輛YouBike 2.0E單車。

YouBike YouBike 2.0 新竹

延伸閱讀

竹縣逆勢成長 竹北市文興國小今天動土 明年將正式招生

新埔Youbike 6月啟用 將設10站點還有10台電動E-Bike

寶山交流道聯絡道二期拓寬通車 提升竹科對外交通順暢

獨／蔡英文曾參訪、還有楊文科合照 這公司遭工程師控吸金80萬元

相關新聞

市民手冊改桌曆 桃園省下700萬

桃園市升格後每年耗資千萬印製市民手冊，市長張善政考量節能減碳，決定今年改印三角桌曆，鼓勵民眾多用網路及1999查詢，民代...

佛光山桃園講堂 贈10萬杯臘八粥

佛光山桃園講堂連續16年分享臘八粥與民眾結緣，昨與桃園區公所等單位舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」系列活動，安排義剪、義診及明...

新豐掩埋場又自燃 濃煙飄竹北

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場自焚火警不斷，去年監委才到新竹關切，昨天下午又起火，竄出大量惡臭濃煙，一度遮蔽西濱公路行車視線並飄...

營養午餐加碼 鍾東錦肯定品質

苗栗縣國中小學營養午餐今年由縣府加碼10元，要求每周增加2次牛奶或保久乳，及1次高鈣午餐，縣長鍾東錦昨視察文華國小，肯定...

溪口部落步道 議員盼提升重遊率

桃園市政府觀光旅遊局為增加復興區溪口部落旅遊停留時間至少1.5小時，斥資1200萬元辦理觀光環境營造計畫工程，開始整修步...

新埔YouBike 6月啟用 設10站點

新竹縣政府去年起陸續啟用竹東鎮、湖口鄉及新豐鄉的YouBike，新埔鎮位處竹北生活圈卻未設站點，部分居民和遊客抱怨不便，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。