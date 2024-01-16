新埔YouBike 6月啟用 設10站點

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新竹縣政府去年起陸續啟用竹東鎮、湖口鄉及新豐鄉的YouBike，新埔鎮位處竹北生活圈卻未設站點，部分居民和遊客抱怨不便，地方也不斷爭取，縣長楊文科與鎮長陳英樓昨宣布預計今年6月啟用，將設10個站點，包括鎮公所、義民廟和內思高工等，完善新埔生活機能。

新竹縣議員呂宛庭指出，曾有竹北民眾陳情，騎YouBike到新埔卻發現根本沒站點可還車，導致又要騎回竹北，對觀光及洽公都十分不便。

新埔鎮觀光導覽協會理事長鍾淑琴也說，外地遊客曾向協會志工表示希望騎單車漫遊，但沒有YouBike和類似服務相當可惜，如今YouBike進駐新埔，相信可刺激觀光，帶動經濟發展。

縣府交通旅遊處長戴志君說，今年由鎮公所編列經費，預計建置10處站點、90輛YouBike 2.0與10輛電動輔助自行車YouBike 2.0E，預算2475萬元，設置地點初步規畫有新埔鎮公所、遊憩據點義民廟、學校機關如內思高工，以及中正路商業區、重劃區住宅區等。

楊文科表示，縣府2022年起已在竹北、竹東、新豐、湖口建置102站、790輛車，去年底已突破129萬使用人次；竹北生活圈已外溢至新埔，設置YouBike有助改善公共運輸，預計今年3月招標、6月啟用，加上新埔正規畫幸福巴士路線，將更完善生活機能。

交旅處說，竹北市西區民眾盼增加站點，公所也挹注8千萬元，今年上半年起，將再陸續設置45處站點、390輛YouBike 2.0E單車。