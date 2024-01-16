新豐掩埋場又自燃 濃煙飄竹北

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新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場自焚火警不斷，去年監委才到新竹關切，昨天下午又起火，竄出大量惡臭濃煙，一度遮蔽西濱公路行車視線並飄向竹北。新竹縣環保局表示，與去年7月垃圾堆置區因高溫、沼氣引發大火不同，這次是木材堆置區底部潮濕發酵導致悶燒。

環保局說，為降低新豐掩埋場火災風險，環保局從溫度、空氣及沼氣三方面防制，2020年起，環保局也順利爭取環境保護署補助經費約2500萬元，執行超高掩埋作業、場區整理整頓、布設沼氣管、排水設施、再生粒料防火道分區及AI監控系統等。

環保局表示，去年8月在垃圾堆置區設置水砲6組，並租用林務局土地放置8個儲水桶，共儲水40噸，每周三、五定期灑水降溫，啟用至今再無火警，另使用「地工織布」覆蓋垃圾表層，再使用粒料覆蓋，避免太陽直射達到阻絕效果。

不過由於大型木製家具和木材堆置區只要灑水潮濕就會發酵升溫，因此木材區無法設置灑水系統，加上天氣濕冷緣故，去年12月2日和昨天底部木頭都潮濕發酵悶燒，連帶造成上方乾燥木頭也起火。

消防局表示，昨天消防員在場持續灑水撲滅火勢，同時出動2輛挖土機開挖，排除底層悶燒，火勢2小時後即獲控制。

新豐掩埋場去年4月、7月、12月及昨天共發生4起火警，目前垃圾堆置量已達20萬噸，這次起火的木材堆置區，環保局已加速木材分選去化，另搭配加強資源回收及垃圾減量宣導，避免再次發生悶燒。