快訊

旅客提早3小時到！怒等安檢怕趕不上飛機 桃機回應了

全校剩5名學生6位教職員 這所學校決定8月起停辦

配合管線埋設 桃園市中壢大園4295戶停水10小時

中央社／ 桃園15日電

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

配合「中壢區中園路瓶頸段管線埋設工程」，從今晚9時起至16日上午7時止施工停水10小時。桃園市政府經發局今天表示，中壢區及大園區約有4295戶將受到影響，請民眾儲水備用。

桃園市政府經濟發展局表示，因應桃園航空城計畫產業專區進駐廠商提高計畫用水量，台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區中園路瓶頸段（吉林路至南園二路）管線埋設工程」，預計從15日晚間9時起至16日上午7時止共計10小時，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。

經發局說，停水區域包括中壢區的永福里，內定里的中園路二段、合圳北路二段、中興路一段、內定五街至二十二街、忠義里中園路部分、中壢工業區部分地區、交通部高速公路局中壢服務區。

以及大園區五權里的中正東路三段、高鐵站前西路三段、青昇路一段雙號側巷（48巷、92巷、132巷）、中興路二段、合圳北路二至三段、五青路單號側巷（63巷、151巷、183巷、223巷、291巷）。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。

停水 桃園 航空城

延伸閱讀

桃園1月30日將停水影響約1.2萬戶 詳細資訊看這裡

航空城產專區施工 中壢工業區及周邊4000戶15日晚間停水

中壢體育園區施工中周邊道路不完善 民眾陳情盼闢建道路

快儲水！桃園龜山這天停水7小時 影響4564戶

相關新聞

佛光山桃園講堂 贈10萬杯臘八粥

佛光山桃園講堂連續16年分享臘八粥與民眾結緣，昨與桃園區公所等單位舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」系列活動，安排義剪、義診及明...

苗栗縣營養午餐加碼10元 結合高鈣計畫讓學生吃好長高

苗栗縣國中小學營養午餐，今年加碼10元，要求每星期增加2次牛奶或保久乳，及1次高鈣午餐，縣長鍾東錦今天視察文華國小，並與...

桃園抽驗235件春節應景食品 10產品不合格恐罰6萬以上

春節將至，桃園市衛生局至轄內賣場超市、果菜批發市場、南北雜貨店、年菜餐廳及製造業等處抽驗共235件應景食品，其中有10件...

新豐鄉垃圾掩埋場又自燃 木柴區悶燒濃煙恐飄竹北

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場今天下午1時許發生火警，由於該處堆積不少廢棄易燃物，垃圾掩埋場底下悶燒，竄出大片惡臭濃煙。新竹縣消...

竹縣消防局耗資百萬添購2機器人 可遙控射水、偵測氣體

為有效應對工廠火警或化學災害現場，新竹縣政府消防局去年底耗資100萬，購置2台多功能小型機器人，並於今年1月完成驗收，目...

「小小消防宣導員」活動 張善政：3年完成在校防災訓練

桃園市消防局今上午在桃園區中山國小舉行「小小消防宣導員」消防體驗活動，桃園市長張善政今上午前往出席親自體驗，表示希望桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。