配合管線埋設 桃園市中壢大園4295戶停水10小時

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配合「中壢區中園路瓶頸段管線埋設工程」，從今晚9時起至16日上午7時止施工停水10小時。桃園市政府經發局今天表示，中壢區及大園區約有4295戶將受到影響，請民眾儲水備用。

桃園市政府經濟發展局表示，因應桃園航空城計畫產業專區進駐廠商提高計畫用水量，台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區中園路瓶頸段（吉林路至南園二路）管線埋設工程」，預計從15日晚間9時起至16日上午7時止共計10小時，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。

經發局說，停水區域包括中壢區的永福里，內定里的中園路二段、合圳北路二段、中興路一段、內定五街至二十二街、忠義里中園路部分、中壢工業區部分地區、交通部高速公路局中壢服務區。

以及大園區五權里的中正東路三段、高鐵站前西路三段、青昇路一段雙號側巷（48巷、92巷、132巷）、中興路二段、合圳北路二至三段、五青路單號側巷（63巷、151巷、183巷、223巷、291巷）。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。