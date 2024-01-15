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更生人求職屢碰壁 桃竹苗分署協助發雇用補助 終於得以穩定就業

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
26歲的阿宏（化名）因施用毒品，改過自新後，卻一直找不到工作，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心啟動「施用毒品者就業服務計畫」，創造雙贏局面。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
26歲的阿宏（化名）因施用毒品，改過自新後，卻一直找不到工作，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心啟動「施用毒品者就業服務計畫」，創造雙贏局面。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

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26歲的阿宏（化名）因施用毒品，改過自新後，卻一直找不到工作，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心媒合至食品加工廠，穩定就業8個月，雇主肯定他努力認真，阿宏、雇主雙贏。

阿宏年少時期與朋友一同施用安非他命，10年間經歷保護管束及觀察勒戒，決心要遠離毒品及給家人穩定生活，但因特殊身分，缺乏完整的工作經歷，讓他在到處碰壁，求助苗栗就業中心，啟動勞動部「施用毒品者就業服務計畫」。

就業服務員媒合友善廠商，開立介紹卡為阿宏推介工作，去年4月成功媒合至食品加工廠，雇主發現阿宏工作積極、努力及認真，完全感受不到阿宏曾經誤入歧途，肯定「施用毒品者就業服務計畫」協助施用毒品者就業；阿宏則感謝苗栗就業中心協助，讓他有穩定的工作及收入，還可領獎勵金，心中安穩又踏實。

桃竹苗分署長林淑媛表示，協助曾施用毒品者重返職場，桃竹苗分署致力開發友善廠商並透過跨網絡資源連結與合作，主動開發潛在個案，並運用僱用獎助及就業獎勵等措施，重建個案重返職場自信心並協助媒合就業。

「施用毒品者就業服務計畫」包含雇主端的雇用獎助，及勞工端的就業獎勵，只要雇主雇用施用毒品者滿10天就符合雇用獎助資格，最高發給14萬4000元；勞工部分，適用對象從事月薪制工作滿1個月，就可以領取就業獎勵，前6個月每月5000元，第7個月至第12個月每月發給6000元。

毒品 重返職場

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