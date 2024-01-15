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苗栗縣營養午餐加碼10元 結合高鈣計畫讓學生吃好長高

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣國中小學營養午餐，今年加碼10元，縣長鍾東錦今天視察文華國小，幫忙打菜並與學童共進午餐。記者范榮達／攝影
苗栗縣國中小學營養午餐，今年加碼10元，縣長鍾東錦今天視察文華國小，幫忙打菜並與學童共進午餐。記者范榮達／攝影

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苗栗縣國中小學營養午餐，今年加碼10元，要求每星期增加2次牛奶或保久乳，及1次高鈣午餐，縣長鍾東錦今天視察文華國小，並與學童共進午餐，肯定品質並希望學生吃得好、長得高。

鍾東錦重要政見，縣府今年編列9700多萬元，推動「校園供餐質量升級─學生營養午餐加碼10元」計畫，4萬8000多人受惠，鍾東錦今天偕同教育處長葉芯慧、縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁、徐筱菁，及許櫻萍等人視察文華國小營養午餐。

文華國小今天午餐菜單芝麻糙米飯、梅干肉丁、無骨雞排、小魚味噌湯及保久乳，鍾東錦等人幫忙打菜，並坐下來與學童一起用餐，葉芯慧說，今年起營養午餐每加碼10元，並與高鈣概念結合。

鍾東錦指出，孩子的成長，飲食是重要的一環，他一直很期盼，孩子會期待去學校吃營養午餐，難度當然很高，他希望營養午餐能夠吸引小朋友，第一點愛吃、長得高，第二點加上鈣的因子，讓小孩子骨骼長得更好，配合跳繩等運動長高。

他一上任，要求教育處調查，苗栗縣相較之下，同齡的學生平均身高矮了2公分，教育是根本，一定要讓小孩感到幸福快樂，「校園供餐質量升級－學生午餐加碼10元」計畫，讓小孩吃得好、長得高，不會矮人一截。

教育處調查，營養午餐一餐45元到55元間，縣府全面加碼10元，頭份市公所今年也加碼10元，此外，後龍鎮公所每周一、三、五配送，2400多名國小及幼兒園學童及幼童鮮奶或豆漿。

至於營養午餐補助，西湖鄉公所全額補助55元，三義鄉、獅潭鄉公所全額補助50元，銅鑼鄉、通霄鎮公所全額補助45元，泰安鄉公所補助50元，三灣鄉、南庄鄉公所補助45元，苗栗市公所補助23元，造橋鄉、大湖鄉公所補助20元。

苗栗縣國中小學營養午餐，今年加碼10元，縣長鍾東錦今天視察文華國小，幫忙打菜並與學童共進午餐。記者范榮達／攝影
苗栗縣國中小學營養午餐，今年加碼10元，縣長鍾東錦今天視察文華國小，幫忙打菜並與學童共進午餐。記者范榮達／攝影
苗栗縣國中小學營養午餐，今年加碼10元，縣長鍾東錦今天視察文華國小，幫忙打菜並與學童共進午餐。記者范榮達／攝影
苗栗縣國中小學營養午餐，今年加碼10元，縣長鍾東錦今天視察文華國小，幫忙打菜並與學童共進午餐。記者范榮達／攝影

營養午餐 鍾東錦 小孩

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