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新豐鄉垃圾掩埋場又自燃 木柴區悶燒濃煙恐飄竹北
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新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場今天下午1時許發生火警，由於該處堆積不少廢棄易燃物，垃圾掩埋場底下悶燒，竄出大片惡臭濃煙。新竹縣消防局獲報後，立即派遣車組前往搶救，目前已出動5車12人、怪手2輛開挖搶救。新竹縣環保局表示，初步了解是木柴區冒煙悶燒，這也是今年以來第1場火警。
位於西濱公路、鳳鼻隧道旁的新豐垃圾掩埋場，疑似掩埋場內堆放的垃圾受熱燃燒，加上底層長期堆積垃圾產生沼氣發生自燃，消防員在場持續灑水撲滅火勢，目前同時出動2台挖土機開挖，試圖排除底層悶燒現象。
由於新竹縣最多人口居住的竹北市以及在地新豐鄉，垃圾全都集中到這處位於西濱道路旁的垃圾掩埋場，垃圾堆分散約10公頃的掩埋場內，每一堆就像一座小山丘，在掩埋場內高低起伏、綿延不絕，該起火警濃煙也一度遮蔽西濱公路視線，警消也提醒駕駛行經此處多加留意。
新豐鄉鳳坑村長姜禮本也在臉書提醒，東北季風影響下，火勢逐漸增強，請掩埋場南端的竹北市民緊閉門窗，收好曬太陽的衣服。
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