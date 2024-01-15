打造溪口部落觀光探遊 桃觀旅局長：停留部落遊逛1.5時

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桃園市政府觀光旅遊局為增加遊客前往復興區溪口部落旅遊停留時間，該局斥資1200萬元辦理溪口部落觀光環境營造計畫工程，局長周柏吟今天上午表示，為鼓勵溪口吊橋和溪口部落文化旅遊，結合藍色公路及角板山、羅浮各景點，透過這項計畫，讓遊客更安全、方便前往溪口部落文化探遊和導覽，讓遊客走逛溪口部落文化之旅增加停留至少1.5小時。

市府觀旅局表示，為推動溪口部落觀光環境營造計畫，日前向溪口部落說明該計畫串聯沿線景點，整修現有步道，在沿線設置休憩設施及導覽指標牌，並在危險區增設安全護欄、改善鋪面品質，提升步道整體舒適、安全性，提升溪口吊橋、部落的觀光旅遊品質。

市府觀旅局推動溪口部落觀光環境營造計畫工程，獲得交通部觀光署「觀光前瞻建設計畫魅力旅遊據點營造計畫補助，市府斥資總經費1200萬元進行硬體設施施工，預定今年6月底完工，未來提供遊客進入溪口部落步道和景點旅遊休憩更安全好走。

周柏吟表示，新溪口吊橋完工之後，遊客可從角板山經由步道前往吊橋，遊客也可自石門水庫大壩碼頭、阿坶坪碼頭的藍色公路，搭乘遊艇來回溪中遊覽，讓溪口吊橋及部落，成為與石門水庫、角板山、羅浮等北橫景點串連的結點，深具觀光發展潛力。