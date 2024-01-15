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苗栗縣學生幸福存款加碼 4年最高領回19萬2000元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（中）今天宣布「學生幸福存款 資產累積計畫」加碼，縣府爭取社會資源挹注，名額從去年9名擴大到30名。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）今天宣布「學生幸福存款 資產累積計畫」加碼，縣府爭取社會資源挹注，名額從去年9名擴大到30名。記者范榮達／攝影

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苗栗縣長鍾東錦今天宣布「學生幸福存款 資產累積計畫」加碼，縣府爭取社會資源挹注，名額從去年9名擴大到30名，1比1相對等提撥，4年最高可以領回19萬2000元，協助低收、中低戶學生教育或創業第一桶金。

「學生幸福存款 資產累積計畫」中央補助6人，縣府試辦擴大增加到9人去年截止，其中一名台灣大學2年級學生存到19萬2000元，還利用計畫參加的生涯規畫、投資理財課程，幫忙新住民媽媽在卓蘭鎮的草莓農園在網路行銷，獲得熱烈回響。

縣府評估發現效果不錯，今天年擴大名額到30人，鍾東錦今天宣布啟動，計畫採申請制，對象是低收入、中低收入戶高中（職）日間部到大學1年級學生，每戶限定1人參加，每月可選擇存款1000元或2000元，縣府爭取社會資源相對等補助，4年期滿最高可以領回19萬2000元。

縣府社會處指出，學生參與4年期間，必須配合參與生涯規畫、投資理財等教育課程16個小時，志願服務15個小時，即日起受理申請，相關表單可至苗栗縣政府社會處網頁便民服務表單下載區下載使用，或電洽037-558727。

另，雲吉資本有限公司透過新竹縣議員林禹佑牽線，認購彰化縣喜愛小兒麻痺關懷協會在「伯立歐家園」預定地，種植的「希望之稻」1000公斤，今天捐贈給縣政府，轉贈弱勢家庭，鍾東錦代表接受，感謝雲吉資本認購及捐贈白米，讓愛心加倍。

雲吉資本有限公司今天捐贈苗栗縣政府1000公斤，轉贈弱勢家庭，縣長鍾東錦（中）代表接受。記者范榮達／攝影
雲吉資本有限公司今天捐贈苗栗縣政府1000公斤，轉贈弱勢家庭，縣長鍾東錦（中）代表接受。記者范榮達／攝影

鍾東錦 理財

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