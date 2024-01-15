竹縣逆勢成長 竹北市文興國小今天動土 明年將正式招生

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新竹縣竹北市高鐵特區人口持續增加，為了提升就學量能，文興國小興建校舍建案今天動土，預計明年度將正式招生，結合周邊興建中的文興國中以及營運中的非營利幼兒園，可望滿足竹北市生醫科學園區及高鐵車站特定區就學需求。

新竹縣長楊文科和教育部次長林明裕等人今天都到場祈求工程順利。楊文科表示，竹北市人口結構逆勢成長，文興國小是他任內第4個新建的學校，感謝中央支持，讓學生就近入學。竹北市人口結構0到14歲占21.22％、65歲以上人口則為8.9％，至去年止，竹北市人口為21.5萬餘人，縣府持續興建國中、小，日前行政院副院長鄭文燦到新竹，中央也支持113到116年學年度的高中就學人口，新竹縣府將做好準備，讓大家就近入學。

文興國小新校舍位於原為隘興空氣品質淨化區，面積約2.3公頃，工程由縣款及中央共投入11.54億元，預計興建普通教室48間、專科教室28間，工程建物主體分為A.B.C三區，另包含運動場、停車等空間，預計明年8月完成第一期工程，總工期為750天。

在地的隘口里長林洪文指出，去年動工的文興國中目前已蓋到一樓，里民盼望的文興國小今天動土，可望滿足就學需求。目前高鐵特區的大樓陸續在蓋，周邊有生醫園區且交通方便，里內的人口快速增加，已超過5千人，在地仍需要徵收台知園區，來增加竹北市東區的腹地，發展更加健全。

文興國小位於最具發展潛力的生醫園區及高鐵車站特定區，深具文化科技智慧指標，亦是竹北都市計畫重點區域，結合旁邊的非營利幼兒園、文興國中（113學年度正式招生，116學年度改制完全中學），整體K-12的教育階段，完整培育未來需要的人才。教育局長楊郡慈表示，為因應世界潮流與新興教育政策改變，建構學童學習素養，期許文興國小興建完成後，能以更優質的教育服務與品質造福竹縣學子。