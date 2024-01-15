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新埔Youbike 6月啟用 將設10站點還有10台電動E-Bike

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天正式宣布Youbike進入新埔鎮，未來將設置10個站點，包括鎮公所、義民廟、內思高工等，預計今年6月啟用。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天正式宣布Youbike進入新埔鎮，未來將設置10個站點，包括鎮公所、義民廟、內思高工等，預計今年6月啟用。記者黃羿馨／攝影

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新竹縣去年起陸續啟用竹東鎮、湖口鄉及新豐鄉的Youbike，其中新埔鎮因位處竹北生活圈，卻沒有設置站點，居民和遊客皆抱怨「很不方便」，地方經不斷爭取，今天縣長楊文科與鎮長陳英樓宣布Youbike進入新埔鎮，未來將設置10個站點，包括鎮公所、義民廟、內思高工等，預計今年6月啟用。

新竹縣議員呂宛庭指出，曾有民眾跟他陳情，騎Youbike到新埔洽公，結果卻發現新埔根本沒有站點可以還車，導致她又要花時間將Youbike騎回竹北，對於民眾觀光及洽公都十分不便。

新竹縣新埔鎮觀光導覽協會理事長鍾淑琴也表示，曾有外地遊客來到新埔鎮觀光，並向他們協會志工表示希望騎乘單車漫遊，洽詢是否有Youbike或商家可以租借，但新埔鎮沒有Youbike和類似商家相當可惜，如今Youbike進駐新埔鎮，相信一定可以刺激觀光，也帶動當地經濟發展。

新竹縣交通旅遊處長戴志君說，新埔鎮經專業團隊評估後，不論在人口密度結構、教育機關等都市計畫公共設施、產業經濟等面向，均已達設置規定。

戴志君表示，考量新埔鎮潛在需求量及發展性高，因此新竹縣政府和鎮公所合作，由鎮公所編列經費，今年度預計建置10處站點、90輛YouBike 2.0與10輛電動輔助自行車YouBike 2.0E，預算總計2475萬元，設置地點初步規畫有新埔鎮公所、遊憩據點義民廟、學校機關如內思高工，以及中正路商業區、重劃區住宅區等。

楊文科表示，新埔鎮Youbike預計今年3月招標、6月啟用，新竹縣政府2022年起已在竹北市、竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉等4鄉鎮市，建置102站、790輛車，使用人數至去年底已突破129萬人次，尤其竹北生活圈擴大已外溢至新埔鎮，設置YouBike將有助改善新埔鎮的公共運輸，加上新埔鎮正規畫幸福巴士路線，完善生活機能。

交旅處也表示，竹北市騎乘率最高，西區民眾盼能再增加站點，縣府已著手辦理採購程序與設置站點作業，並感謝由竹北市公所挹注8千萬元，今年上半年起，竹北市將再陸續設置45處站點、390輛YouBike 2.0E單車。

今天縣長楊文科與鎮長陳英樓正式宣布Youbike進入新埔鎮，未來將設置10個站點，包括鎮公所、義民廟、內思高工等，預計今年6月啟用。記者黃羿馨／攝影
今天縣長楊文科與鎮長陳英樓正式宣布Youbike進入新埔鎮，未來將設置10個站點，包括鎮公所、義民廟、內思高工等，預計今年6月啟用。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府和鎮公所合作，由鎮公所編列經費，今年度預計建置10處站點、90輛YouBike 2.0與10輛電動輔助自行車YouBike 2.0E。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府和鎮公所合作，由鎮公所編列經費，今年度預計建置10處站點、90輛YouBike 2.0與10輛電動輔助自行車YouBike 2.0E。記者黃羿馨／攝影

新竹 北市 YouBike

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