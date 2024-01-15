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中華大學期末競賽祭6萬獎金 學生串竹科設計創意奪冠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學日前舉辦首屆「探索園區」期末競賽，觀光學院將水資源再生主題結合旅遊行程奪得冠軍。圖／中華大學提供
中華大學日前舉辦首屆「探索園區」期末競賽，觀光學院將水資源再生主題結合旅遊行程奪得冠軍。圖／中華大學提供

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中華大學上周舉辦首屆「探索園區」期末競賽，驗收學生們的學習成果，校方祭出高達6.4萬元競賽總獎金，鼓勵學生發揮自主學習的精神，展現專業與創意能力。最終，競賽由觀光學院的團隊藉由調查園區對水資源的運用，以「大自然遊憩之水資源再生」主題，從93組隊伍中脫穎而出奪得冠軍。

中華大學指出，觀光學院的團隊「天氣之子」就以「大自然遊憩之水資源再生」的學習主題，藉由調查園區對於水資源的運用，規畫融入水資源再生為主題的旅遊行程，結合設計旅遊行程的專業，也體現了對環境永續的關注，贏得此次競賽冠軍；工業管理學系的團隊「Heart teams」則實地調查園區員工對於捐款的意願與偏好，並對接了兒童及少年的關懷議題，展現社會責任與關懷的精神，獲得佳作的肯定。

首屆「探索園區期末競賽」一共吸引校內93組團隊參加初選，經過授課教師推薦最後評選出14組團隊經由校內師生上千人投票評選出名次，校方發放高達6.4萬元的禮券總獎金，藉此鼓勵學生對當前社會議題的洞察，及正確的學習態度。

團隊 水資源

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