AI+真人線上疼痛術後衛教 中醫大隨行平台獲國家品質獎

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

「我很怕痛，如果開刀後很痛，我該怎麼辦？」為解決民眾術後疼痛及相關問題，中國醫藥大學新竹附設醫院麻醉科打造「疼痛衛教隨行平台」，民眾可透過手機APP隨時諮詢，也因便利、智能更獲今年國家品質獎肯定。院長陳自諒表示，透過疼痛衛教隨行平台，讓知識不再受限時間、空間，提供民眾更方便及正確的資訊來源。

麻醉科主任文寄銘指出，民眾在醫院時，有關麻醉的問題，可以諮詢醫護人員，當民眾離開醫院、返家後，只能自行上網蒐集，有時甚至蒐集到錯誤的資訊，而「疼痛衛教隨行平台」內容皆經過麻醉科醫師專業審核，提供臨床最常見的問題及應答，個管師於周一到周五上午8點到下午4點提供真人線上諮詢，其餘時間有全天候智能回覆。

文寄銘指出，衛教平台利用圖示與文字，讓民眾快速了解手術相關的大小事，並且提醒民眾依據通知單上註明的時間開始禁食，在家事先卸除假睫毛和指甲油，勿上妝，並且要取下身外之物，再更衣。