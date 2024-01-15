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竹市特教助理員 獲整學年聘期

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府昨表示，自112學年度起特教助理員將改制為完整一學年聘期，勞健保不中斷。圖／新竹市政府提供
新竹市政府昨表示，自112學年度起特教助理員將改制為完整一學年聘期，勞健保不中斷。圖／新竹市政府提供

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各地特教助理員的聘期和待遇問題近年引起關注，新竹市教育處昨宣布，112學年度起特教助理員改制為完整一學年聘期，即將到來的寒假馬上適用，能保障勞健保不中斷，讓特教學生持續獲得更好的照顧及支持服務。

教育處上周與勞工處討論後，共同確認擬定竹市特教助理員的改制契約，並趕在第1學期結束前，正式宣布本學年就改制，讓特教助理員獲得整學年聘期，也保障了寒假勞健保不中斷。

教育處說，今年1月起，竹市特教助理員除調整基本工資時薪為183元，另調漲服務滿3201小時的88位特教助理人員的時薪為202元，加上學年完整聘期，希望以提升薪資和照顧，完善特教助理員的福利和權益。

教育處為讓感官障礙、肢體障礙有困難的學生可在學校順利進行課程，去年投入總經費5700萬元予各校聘用特教助理員，使特教生順利參與學習活動。

市長高虹安說，照顧好基本工作權益，才能讓特教助理員留才久用，使特教生持續獲得良好照顧及支持服務，進而適性學習、快樂成長，落實「新竹好學」施政藍圖。

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