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苗栗市長補選 楊明燁宣布投入

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市長補選緊鑼密鼓，縣議員楊明燁宣布投入補選。本報資料照片
苗栗市長補選緊鑼密鼓，縣議員楊明燁宣布投入補選。本報資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

苗栗市長邱鎮軍成功轉戰立委，緊接而來的市長補選已群雄並起，已故前市長鄒玉梅之子、國民黨縣議員楊明燁前晚第一時間宣布投入，為政壇掀波，但對手傳出還有同黨議員余文忠、禹耀東、鄭碧玉、民進黨議員徐筱菁及民眾黨苗栗市民代表會前主席楊喬安，預料競爭激烈。

下屆立委今年2月1日上任，2選區當選人邱鎮軍須辭去苗栗市長職務，依地方制度法規定，市長補選須於辭職後3個月內完成。

邱鎮軍前晚宣布勝選後，楊明燁隨即宣布投入苗栗市長補選，他說，一直秉持「說得出、做得到」的心態經營，政見與態度著重務實、穩健、正直，「政治講有的、苗栗挺好的」。

楊明燁的父親楊雲亭是前縣長徐耀昌、現任縣長鍾東錦的地方秘書，相當活躍；同樣是支持鍾東錦班底的縣議員余文忠布局更早，已表達強烈參選意願，議員禹耀東、徐筱菁、鄭碧玉及苗栗市代會前主席楊喬安等人也傳有意角逐。

政壇人士分析，苗栗市出身的6席議員，沒選上市長還有後路，除議員許櫻萍，其餘5人都可能參選，以致群雄並起，苗栗藍營共主鍾東錦及新科立委邱鎮軍的態度將是關鍵。

邱鎮軍說，確有多人表態，將尊重鍾東錦與地方意見，希望能協調一人來打選戰；但鍾東錦說，想選的都是人才，難以協調，辦理初選機會恐怕不高，因此都予祝福。

議員 邱鎮軍 鍾東錦

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