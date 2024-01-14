自幼失雙親不自暴自棄 桃園女孩盼舞動傳遞正能量

第21屆靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮今天舉行，表揚143位品德優秀的「小太陽」，人數寫下歷年新高。今天受獎的孩子許多家境困苦，但仍以積極樂觀態度，寫下自己的生命故事，感動眾人。

靈鷲山普仁獎2003年創立，主辦單位表示，今年桃園區共有145位學生報名參加甄選，經過嚴謹的初選、複選作業，共有143位孩子獲獎，國小88位、國中55位，其中，幸福國中黃梓晴、桃園國中林渝庭、內壢國中程冠維、南崁國中陳樺茵、大安國小陳禹安、大園國小許薇妮、義興國小梁晉睿、慈文國小莊芯瑜、會稽國小郭芯羽等9人，獲推薦入圍全國普仁獎。

就讀會稽國小4年級的郭芯羽，家庭環境艱困，從出生2個月開始就由沒有血緣關係的保母帶大，但她個性活潑，不自暴自棄，經常做出令人驚豔的美術作品，希望長大後可以成為一名畫家。自幼失去雙親的陳禹安，則希望將來能成為一名舞蹈藝術家，藉由舞蹈傳遞正能量給更多人。