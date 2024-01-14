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竹北勝利國中竟成取景熱點 妹子將重機壓在PU跑道外拍

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹縣勝利國中全新完工還未開放使用的PU跑道，竟遭不明人士闖入「外拍」。圖／取自臉書社團「竹北大小事」
新竹縣勝利國中全新完工還未開放使用的PU跑道，竟遭不明人士闖入「外拍」。圖／取自臉書社團「竹北大小事」

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新竹縣勝利國中全新完工還未開放使用的PU跑道，竟遭不明人士闖入「外拍」，甚至將重機都騎進來取景，不少網友見狀心疼痛罵：「真可惡」、「PU跑道禁止車輛重壓」，對此新竹縣教育局表示，已加強工地管理，現場查看該民眾已經離開，已請廠商檢視現場有無遭受破壞情形，並調閱監視畫面追查。

網友在臉書社團「竹北大小事」貼出照片，畫面只見一名穿著誇張的女子，和一輛酷炫的重型機車在勝利國中還未開放使用的PU跑道上疑似在進行外拍取景，貼文者痛批：「不知道是不是竹北人，勝利國中都還沒開放，這水準？」不少網友也留言撻伐：「全新學生還未使用就被糟蹋」、「很多人這樣，在學校操場跑道推嬰兒車或騎Push bike」、「真可惡」。

新竹縣教育局表示，已加強勝利國中工地管理，現場查看該民眾已經離開，已請廠商檢視現場有無遭受破壞情形，並調閱監視畫面追查。

一名穿著誇張的女子，和一輛酷炫的重型機車在勝利國中還未開放使用的PU跑道上疑似在進行外拍取景。圖／取自臉書社團「竹北大小事」
一名穿著誇張的女子，和一輛酷炫的重型機車在勝利國中還未開放使用的PU跑道上疑似在進行外拍取景。圖／取自臉書社團「竹北大小事」
新竹縣勝利國中PU跑道才剛完工，沒想到竟成民眾外拍熱點。圖／取自勝利國中官網
新竹縣勝利國中PU跑道才剛完工，沒想到竟成民眾外拍熱點。圖／取自勝利國中官網

新竹 教育局 重機

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