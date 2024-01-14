竹北勝利國中竟成取景熱點 妹子將重機壓在PU跑道外拍

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新竹縣勝利國中全新完工還未開放使用的PU跑道，竟遭不明人士闖入「外拍」，甚至將重機都騎進來取景，不少網友見狀心疼痛罵：「真可惡」、「PU跑道禁止車輛重壓」，對此新竹縣教育局表示，已加強工地管理，現場查看該民眾已經離開，已請廠商檢視現場有無遭受破壞情形，並調閱監視畫面追查。

網友在臉書社團「竹北大小事」貼出照片，畫面只見一名穿著誇張的女子，和一輛酷炫的重型機車在勝利國中還未開放使用的PU跑道上疑似在進行外拍取景，貼文者痛批：「不知道是不是竹北人，勝利國中都還沒開放，這水準？」不少網友也留言撻伐：「全新學生還未使用就被糟蹋」、「很多人這樣，在學校操場跑道推嬰兒車或騎Push bike」、「真可惡」。