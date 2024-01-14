桃園立委綠軍覆沒 鄭文燦反應曝光 黨部主委坦言出問題

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市立委選舉，民進黨全軍覆沒，選前積極輔選的行政院副院長鄭文燦，今天到桃園參加活動時，面對記者提問不願多談。民進黨桃園市黨部主委張丞儀則發出新聞稿，坦言綠營地方經營出問題，「我們虛心接受桃園選民的選擇，是我們的努力不夠。」

桃園市立委選舉結果，藍營成功全壘打，除立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲連任，牛煦庭、涂權吉、邱若華也挑戰成功，民進黨立委鄭運鵬、黃世杰則落馬，綠營支持的無黨籍立委趙正宇也敗選，整體局面全數變成藍天。

鄭文燦今天到桃園高中參加靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮，會後記者想詢問民進黨桃園立委選舉結果，鄭僅揮手回應「今天以普仁獎為主。」

張丞儀今早則透過黨部發出新聞稿表示，面對敗選是一次痛苦的教訓，選舉結果反應民進黨地方經營出現了問題，接下來他們必須聽取地方的聲音、解決問題，絕不會氣餒，將以更踏實的態度、更積極地參與基層工作，為未來的挑戰做好充分的準備，攜手繼續努力爭取下一次的成功。

張丞儀說，再次感謝每一位支持民進黨的市民，大家的參與讓這場民主價值選舉，充滿了活力充滿溫暖，即便敗選了，他們仍將秉持著服務大眾的初衷，繼續為桃園市的發展不懈努力。