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竹縣最大投票所中午前已500人投票 投票率預計衝破六成
今天是總統與立委大選投票日，今天上午天氣晴朗，民眾投票意願高，新竹縣最大投開票所位於湖口鄉的282和興村集會所，共計將有1559人在此投票。根據現場選務人員統計，截至中午11點前已有500多人投票，預計下午還有一波人潮，投票率約6成至6成5。
新竹縣選舉委員會統計指出，新竹縣目前總人口數為58萬9289人，此次第16任總統、副總統選舉符合資格投票人數為46萬6686人，比起上一屆投票人數增加2萬8637人，新竹縣共計有470個投（開）票所，開票揭曉後，結果計票紙將張貼於投票所，向公眾展示。
新竹縣選舉委員會表示，中選會及所屬選委會在辦理投開票的過程中，是公開、透明、公正的，包括投票前會公開展示投票匭，投完票之後也會有各黨依法推薦監票員在場參與，開票時也允許公眾攝錄影，開票揭曉後，結果計票紙將張貼於投票所，向公眾展示，隨後藉由中央選情中心的電腦登錄選票結果，向全國民眾公開展示。
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