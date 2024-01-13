竹縣最大投票所中午前已500人投票 投票率預計衝破六成

今天是總統與立委大選投票日，今天上午天氣晴朗，民眾投票意願高，新竹縣最大投開票所位於湖口鄉的282和興村集會所，共計將有1559人在此投票。根據現場選務人員統計，截至中午11點前已有500多人投票，預計下午還有一波人潮，投票率約6成至6成5。

新竹縣選舉委員會統計指出，新竹縣目前總人口數為58萬9289人，此次第16任總統、副總統選舉符合資格投票人數為46萬6686人，比起上一屆投票人數增加2萬8637人，新竹縣共計有470個投（開）票所，開票揭曉後，結果計票紙將張貼於投票所，向公眾展示。