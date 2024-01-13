即時掌握成長情形 竹市推「兒童發展線上篩檢」服務

去年底竹市未滿7歲以下的兒童人口有2萬8685人，進入早期療育通報轉介中心服務的發展遲緩（含疑似）兒童有1091人，佔全市兒童人口3.8%，新竹市府關心孩童成長及發展，委託財團法人伊甸社會福利基金會分事務所辦理方便且即時的「兒童發展線上篩檢」服務，鼓勵家長們透過「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」( https://kids.hccg.gov.tw/development.php )，了解孩子的成長情形。

市長高虹安表示，兒童的照護服務和品質攸關兒童未來的發展，市府為完善周全對兒童的照護，推動「0-6歲市府養」政策，持續精進各項托育服務。另外，針對發展遲緩（含疑似）孩童的福利服務，增加發展遲緩兒童早期療育費線上申請補助，讓家長免出門就可以申辦。

社會處表示，市府推動「兒童發展早知道，定期篩檢要做到」的觀念，讓家長了解兒童在成長階段若有認知、生理、語言及溝通、心理社會或生活自理技能等方面發展，有疑似異常的情形，可以為家中兒童做線上篩檢，透過篩檢了解兒童成長情形。早期發現、早期療育、早期治療，把握發展遲緩治療黃金期。