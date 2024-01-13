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即時掌握成長情形 竹市推「兒童發展線上篩檢」服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府委託財團法人伊甸社會福利基金會分事務所辦理方便且即時的「兒童發展線上篩檢」服務，鼓勵家長們透過「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」了解孩子的成長情形。圖／新竹市政府提供
新竹市府委託財團法人伊甸社會福利基金會分事務所辦理方便且即時的「兒童發展線上篩檢」服務，鼓勵家長們透過「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」了解孩子的成長情形。圖／新竹市政府提供

去年底竹市未滿7歲以下的兒童人口有2萬8685人，進入早期療育通報轉介中心服務的發展遲緩（含疑似）兒童有1091人，佔全市兒童人口3.8%，新竹市府關心孩童成長及發展，委託財團法人伊甸社會福利基金會分事務所辦理方便且即時的「兒童發展線上篩檢」服務，鼓勵家長們透過「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」( https://kids.hccg.gov.tw/development.php )，了解孩子的成長情形。

市長高虹安表示，兒童的照護服務和品質攸關兒童未來的發展，市府為完善周全對兒童的照護，推動「0-6歲市府養」政策，持續精進各項托育服務。另外，針對發展遲緩（含疑似）孩童的福利服務，增加發展遲緩兒童早期療育費線上申請補助，讓家長免出門就可以申辦。

社會處表示，市府推動「兒童發展早知道，定期篩檢要做到」的觀念，讓家長了解兒童在成長階段若有認知、生理、語言及溝通、心理社會或生活自理技能等方面發展，有疑似異常的情形，可以為家中兒童做線上篩檢，透過篩檢了解兒童成長情形。早期發現、早期療育、早期治療，把握發展遲緩治療黃金期。

社會處提醒，家長或長者對兒童各年齡層發展，常以「會」、「不會」來判斷，為讓家長或長者更瞭解不同年齡層兒童發展的差異，建議家長或長輩可以從「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」官網進行「兒童發展線上篩檢」，透過手機或電腦上網，依畫面逐題進行填選，再依線上篩檢結果，瞭解兒童發展現況，如有疑問，可以到醫療院所做進一部檢查，或洽詢新竹市早期療育通報轉介中心（委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理），電話：03-5339762。

新竹市府委託財團法人伊甸社會福利基金會分事務所辦理方便且即時的「兒童發展線上篩檢」服務，鼓勵家長們透過「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」了解孩子的成長情形。圖／新竹市政府提供
新竹市府委託財團法人伊甸社會福利基金會分事務所辦理方便且即時的「兒童發展線上篩檢」服務，鼓勵家長們透過「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」了解孩子的成長情形。圖／新竹市政府提供

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