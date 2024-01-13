即時掌握成長情形 竹市推「兒童發展線上篩檢」服務
去年底竹市未滿7歲以下的兒童人口有2萬8685人，進入早期療育通報轉介中心服務的發展遲緩（含疑似）兒童有1091人，佔全市兒童人口3.8%，新竹市府關心孩童成長及發展，委託財團法人伊甸社會福利基金會分事務所辦理方便且即時的「兒童發展線上篩檢」服務，鼓勵家長們透過「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」( https://kids.hccg.gov.tw/development.php )，了解孩子的成長情形。
市長高虹安表示，兒童的照護服務和品質攸關兒童未來的發展，市府為完善周全對兒童的照護，推動「0-6歲市府養」政策，持續精進各項托育服務。另外，針對發展遲緩（含疑似）孩童的福利服務，增加發展遲緩兒童早期療育費線上申請補助，讓家長免出門就可以申辦。
社會處表示，市府推動「兒童發展早知道，定期篩檢要做到」的觀念，讓家長了解兒童在成長階段若有認知、生理、語言及溝通、心理社會或生活自理技能等方面發展，有疑似異常的情形，可以為家中兒童做線上篩檢，透過篩檢了解兒童成長情形。早期發現、早期療育、早期治療，把握發展遲緩治療黃金期。
社會處提醒，家長或長者對兒童各年齡層發展，常以「會」、「不會」來判斷，為讓家長或長者更瞭解不同年齡層兒童發展的差異，建議家長或長輩可以從「新竹市兒童發展資源服務網-兒童發展起步走」官網進行「兒童發展線上篩檢」，透過手機或電腦上網，依畫面逐題進行填選，再依線上篩檢結果，瞭解兒童發展現況，如有疑問，可以到醫療院所做進一部檢查，或洽詢新竹市早期療育通報轉介中心（委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理），電話：03-5339762。
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