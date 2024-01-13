竹縣光明國小投票狀況多 民眾手機響疑亮票
今天是總統與立委大選投票日，上午天氣晴朗，民眾投票意願高，不少投開票所一早就有民眾排隊投票。新竹縣光明國小投票所，上午發生零星違規事件。新竹縣選委會表示，光明國小第61投開票所，有民眾攜帶手機投票時，手機鈴響，另接獲通報有民眾亮票，已請選務人員前往了解，若違規事實明確，將依違反選罷法送辦，交由新竹地檢署認定。
有民眾投訴，光明國小投開票所，有阿婆竟左手拿著蓋好的票，右手拿手機，不知道是拍照還是打電話，監票人員制止一次還繼續打，兩次假裝沒聽到，第三次民眾大喊「太誇張了吧」，請警察出面處理，阿婆才被登記。
新竹縣選委會表示，光明國小第61投開票所，有民眾攜帶手機投票時，手機鈴響，已由區選務作業中心依公職人員選舉罷免法送辦；另也接獲通報有民眾亮票，目前已請選務人員前往了解，若違規事實明確，將依違反選罷法送辦，並交由新竹地檢署認定。
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