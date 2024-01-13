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提升竹科交通 竹43線拓寬二期完工通車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹科寶山交流道聯絡道（三峰路）二期拓寬完工，未來更規畫全路廊拓寬至台3線。記者巫鴻瑋／攝影
竹科寶山交流道聯絡道（三峰路）二期拓寬完工，未來更規畫全路廊拓寬至台3線。記者巫鴻瑋／攝影

因應竹科擴張及台積電在寶山設廠帶來的交通車流成長問題，新竹縣政府規畫拓寬連接竹科及寶山的鄉道竹43線（三峰路），昨二期工程完工通車，新竹縣長楊文科指示未來全線拓寬至台3線，完善竹科對外交通路網。

「新竹科學工業園區北二高寶山交流道聯絡道」拓寬二期工程連接寶山鄉洽水口寶峰路至三峰村新湖路，全長2.3公里，是寶山、峨眉通往竹科的必經道路，新竹縣政府自1998年就陸續爭取中央補助逐年拓寬，昨天終於完工。

新竹縣府工務處表示，未來將持續規畫接續拓寬工程，目標讓竹43線有雙向4車道配置，從竹科直通台3線，並將全線截彎取直，改善地形起伏及道路線形不佳路況。

楊文科表示，竹43線拓寬讓竹科、寶山、峨眉及北埔受益很大，尤其能促進產業及觀光發展，更完善新竹山區外環道路網。

不過台61線西濱快速道路鳳鼻尾隧道前昨晨卻發生死亡車禍，52歲劉姓拖板車駕駛追撞前方停等紅燈的砂石車，傷重不治。警方坦言西濱鳳鼻路段因有數個平面號誌路口，多次發生追撞釀傷亡，提醒用路人須注意。

新竹縣府表示，西濱鳳鼻至香山段未來將興建高架路段，不僅可消除快速道路平面路口風險，也能解決與台15線共線塞車問題。

新竹 楊文科 塞車

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