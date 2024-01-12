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檢出亞硝酸鹽！竹市衛生局查獲2件「越南酸肉」標示不實

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
農曆春節將至，新竹市衛生局去年12月啟動春節食安稽查專案。圖／竹市府提供
農曆春節將至，新竹市衛生局去年12月啟動春節食安稽查專案。圖／竹市府提供

農曆春節將至，新竹衛生局去年12月啟動春節稽查專案，陸續稽查食品製造及食品安全衛生23家、查核食品標示71件、抽驗市售春節食品64件，查獲到某越南雜貨店販售「純手工越南酸肉」、「越南風味酸肉」2件產品檢出含亞硝酸鹽，成分未標示不符規定，已移案至產品製造商所轄衛生局處辦，將持續嚴格把關年節食品安全。

新竹市衛生局長陳厚全表示，為讓民眾買得安心、吃得放心，竹市衛生局啟動春節稽查專案，依食品良好衛生規範準則GHP查核共23家食品業者，包括食品製造業者、販售業、異國雜貨店、供應餐飲場所等，其中15家合格、8家限期改善後複查合格。

食品標示部分共查核71件，新竹市衛生局於某越南雜貨店查獲「純手工越南酸肉」、「越南風味酸肉」2件產品檢出含亞硝酸鹽，但成分未標示不符規定，已移案至產品製造商所轄衛生局處辦。

衛生局說明，抽驗年節應景食品包括爆米花、香腸、臘肉、蘿蔔糕、筍干、調理食品等共計64件，檢驗防腐劑、漂白劑、食品中微生物、動物用藥等項目，檢驗結果均符合規定，抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站，提供民眾上網查詢

衛生局提醒，民眾購買春節應景年貨盡量選擇包裝完整食品並應注意食品標示，可依標示選擇符合所需求的食品；選擇散裝食品應檢查食品是否有異常顏色、受損或異味；生鮮魚、肉觸感質地應有彈性，蔬果優先選擇當季產品以確保鮮度，年節食材應注意食品保存，生、熟食分開儲放。

衛生局提醒，民眾採買食品可遵循5不原則「過白過豔不買、異常味道不買、標示不清不買、來源不明不買、包裝破損不買」，並注意營養、熱量、保存條件。若有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或竹市衛生局食品藥物管理科專線03-5353170。

新竹市衛生局啟動春節食安稽查專案，查獲到某越南雜貨店販售「純手工越南酸肉」、「越南風味酸肉」2件產品檢出含亞硝酸鹽，成分未標示不符規定。圖／竹市府提供
新竹市衛生局啟動春節食安稽查專案，查獲到某越南雜貨店販售「純手工越南酸肉」、「越南風味酸肉」2件產品檢出含亞硝酸鹽，成分未標示不符規定。圖／竹市府提供
新竹市衛生局啟動春節食安稽查專案，查獲到某越南雜貨店販售「純手工越南酸肉」、「越南風味酸肉」2件產品檢出含亞硝酸鹽，成分未標示不符規定。圖／竹市府提供
新竹市衛生局啟動春節食安稽查專案，查獲到某越南雜貨店販售「純手工越南酸肉」、「越南風味酸肉」2件產品檢出含亞硝酸鹽，成分未標示不符規定。圖／竹市府提供

衛生局 春節 新竹 食品安全

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