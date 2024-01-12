快訊

0056「許你過去更給出未來」！ 專家：每季保底0.66元至少3年…未來可能配更高

中職／林襄驚傳離隊李多慧也留不住？網：全猿逃走中

台灣23歲男大生赴日滑雪身亡！疑頭部重創送醫不治

桃園捷運綠線隧道潛盾至G11 北段鋪軌道機電年底合攏

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
捷工局長劉慶豐表示，綠線捷運北段7站115年先通車不是夢想。圖／捷運工程局提供
捷工局長劉慶豐表示，綠線捷運北段7站115年先通車不是夢想。圖／捷運工程局提供

桃園捷運工程局表示，捷運綠線工程兩台傳統圓潛盾機去年下半年自G12站（這正北路、同安街口）發進後，上個月22日往南到達G11站（藝文園區北站），鑽掘進度超前，目前持續往115年北段7站通車目標邁進。

捷工局指出，捷運綠線高架進度有目共睹，鑽掘效率有效提升，每日最長掘進14.4公尺。局長劉慶豐說明，目前捷運綠線整體進度超過50%，高架段部分從基礎、墩柱、橋面到現在，部分區段已可交付機電標進場進行軌道施工，目標今年北段（G14~G32）高架可全線合龍，高架進度民眾都可用眼睛見證。

捷工局表示，捷運綠線地下段的工作同樣如火如荼進行中，去年可說是隧道段的重點工作，桃園區的路段4台潛盾機都已投入隧道的工作，除兩台全國最大捷運潛盾機往桃園車站發進，115年通車目標重要指標的兩台傳統圓潛盾機部分，去年6月完成蘆竹到桃園區間的隧道貫通外，一台在去年12月22日到達G11站，另一台也將在這個月到達，在G12往G11的掘進長度共計1232公尺。

捷工局在掘進過程中汲取桃園到蘆竹區間的經驗，效率大幅提升，從每天掘進3至4公尺，逐步提升到每天可掘進8至10公尺雙倍成長，甚至每日最高可達14.4公尺，從去年6月發進僅花6個月左右的時間就挖通1.2公里長的隧道，施工期間潛盾機深度在地下約20公尺深的地方進行施工，行經地層包含卵礫層、大南灣層及兩者互層，施工中除兼具效率外，周邊鄰房及道路皆無任何異常發生，以去年來說潛盾隧道總計挖掘長度達3400公尺，負責施工的互助、日商華大林組、大陸工程團隊展現施工品質的如期及安全的保證。

預計北段7站115年先通車路段的高架、隧道全面暢通後，今年可以迎接機電系統進場施工。劉慶豐局長表示，以北段先通車路段而言，今年G13站以北的高架段將於今年中完成高架橋的合龍工作，隧道段預定今年1月底兩台潛盾機到達G11站，等於第一階段的通車路線已全面暢通，雖然傳統圓潛盾機必須繼續前往G10站後，才有辦法解體拆除，但以目前功率來說，捷運局樂觀推估也可於今年中左右完成，也會要求機電標廠商務必今年先行進場進行軌道及重要機電的工作。

張善政訂定目標為捷運綠線115年先北段7站通車至G11站，中期117年通車至G08站及長期119年全線通車。劉慶豐說明，捷運綠線在去年可以說是進度爆炸的一年，無論高架段、地下段、北機廠及G07文化資產部分各項關鍵議題都獲得解決，所有工作全面展開，完成高架北段合龍、地下段貫通至G11站等重要里程碑， 115年通車至G11站絕對不是夢想，捷運局會回應市長和民眾期待；在此同時，G11站以南的路段一段一段通，以117通車至G08站，119年全線通車為目標。

捷運綠線潛盾北往南已經抵達G11站。圖／捷運工程局提供
捷運綠線潛盾北往南已經抵達G11站。圖／捷運工程局提供

捷運 桃園

延伸閱讀

寶山交流道聯絡道二期拓寬通車 提升竹科對外交通順暢

桃園捷運綠線中正北路高架橋完工 嶄新六車道撤掉所有圍籬

桃園捷運綠線北機廠工程進度超前 年底拚核心建築完工

再等等！南科聯絡道高架轉向道路約3月通車

相關新聞

桃園捷運綠線隧道潛盾至G11 北段鋪軌道機電年底合攏

桃園市捷運工程局表示，捷運綠線工程兩台傳統圓潛盾機去年下半年自G12站（這正北路、同安街口）發進後，上個月22日往南到達...

寶山交流道聯絡道二期拓寬通車 提升竹科對外交通順暢

為因應竹科擴張及台積電在寶山設廠帶來的交通車流成長問題，新竹縣府持續拓寬縣道竹43線（三峰路），今天上午二期工程正式完工...

2024大選桃園選舉人數大幅成長 投開票所比上屆多百處

2024總統立委選舉明天就要投票，桃園市選委會統計今年選舉人有188萬餘名，比2020年總統立委選舉178萬人多10萬餘...

苗栗頒激勵方案獎金 盼會考表現與竹縣市「三分天下」

苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校，縣府...

年前拚經濟！苗縣苑裡公所招募年貨及拔蘿蔔活動攤商

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建工程上月間動土後，公所為照顧攤商生計，擬定一份攤商安置及補助核發辦法，但在鎮代會卡關；不過，...

讓春節連假交通順暢 桃園水務局撤市區51處施工圍籬

桃園市政府水務局今天表示，配合農曆春節期間民眾走春，已撤除全市51處污水下水道工區只剩4處工作井，維持春節期間道路順暢。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。