桃園捷運綠線隧道潛盾至G11 北段鋪軌道機電年底合攏

桃園市捷運工程局表示，捷運綠線工程兩台傳統圓潛盾機去年下半年自G12站（這正北路、同安街口）發進後，上個月22日往南到達G11站（藝文園區北站），鑽掘進度超前，目前持續往115年北段7站通車目標邁進。

捷工局指出，捷運綠線高架進度有目共睹，鑽掘效率有效提升，每日最長掘進14.4公尺。局長劉慶豐說明，目前捷運綠線整體進度超過50%，高架段部分從基礎、墩柱、橋面到現在，部分區段已可交付機電標進場進行軌道施工，目標今年北段（G14~G32）高架可全線合龍，高架進度民眾都可用眼睛見證。

捷工局表示，捷運綠線地下段的工作同樣如火如荼進行中，去年可說是隧道段的重點工作，桃園區的路段4台潛盾機都已投入隧道的工作，除兩台全國最大捷運潛盾機往桃園車站發進，115年通車目標重要指標的兩台傳統圓潛盾機部分，去年6月完成蘆竹到桃園區間的隧道貫通外，一台在去年12月22日到達G11站，另一台也將在這個月到達，在G12往G11的掘進長度共計1232公尺。

捷工局在掘進過程中汲取桃園到蘆竹區間的經驗，效率大幅提升，從每天掘進3至4公尺，逐步提升到每天可掘進8至10公尺雙倍成長，甚至每日最高可達14.4公尺，從去年6月發進僅花6個月左右的時間就挖通1.2公里長的隧道，施工期間潛盾機深度在地下約20公尺深的地方進行施工，行經地層包含卵礫層、大南灣層及兩者互層，施工中除兼具效率外，周邊鄰房及道路皆無任何異常發生，以去年來說潛盾隧道總計挖掘長度達3400公尺，負責施工的互助、日商華大林組、大陸工程團隊展現施工品質的如期及安全的保證。

預計北段7站115年先通車路段的高架、隧道全面暢通後，今年可以迎接機電系統進場施工。劉慶豐局長表示，以北段先通車路段而言，今年G13站以北的高架段將於今年中完成高架橋的合龍工作，隧道段預定今年1月底兩台潛盾機到達G11站，等於第一階段的通車路線已全面暢通，雖然傳統圓潛盾機必須繼續前往G10站後，才有辦法解體拆除，但以目前功率來說，捷運局樂觀推估也可於今年中左右完成，也會要求機電標廠商務必今年先行進場進行軌道及重要機電的工作。