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2024大選桃園選舉人數大幅成長 投開票所比上屆多百處

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2024總統立委選舉明天投票，桃園區公所前已架設開票統板，其他選務工作也在緊鑼密鼓進行。記者陳俊智／攝影
2024總統立委選舉明天投票，桃園區公所前已架設開票統板，其他選務工作也在緊鑼密鼓進行。記者陳俊智／攝影

2024總統立委選舉明天就要投票桃園市選委會統計今年選舉人有188萬餘名，比2020年總統立委選舉178萬人多10萬餘名，投開票所也增加上一屆增加142處，各項選務工作都緊鑼密鼓進行中。

桃園市選委會公告，桃園第16任總統副總統國內選舉人人數有188萬2487名，返國行使選舉權人數有105名，共計188萬2592名。而桃園6個區域立委與平地原住民、山地原住民立委的選舉人人數合計則是187萬2375名；桃園選委會解釋，總統選舉人人數與立委選舉人人數之所以有落差，原因在於選舉人資格條件要求不同，總統副總統只要在中華民國自由地區繼續居住6個月以上即可，立委選舉則需在該選區居住4個月以上，有些人因為遷徙，所以不符合立委選舉資格。

桃園市選委會表示，因應選舉人人數增加，桃園此次選舉共設1384個投開票所，比2020年大選多142個，投開票所最多的行政區是中壢263個。目前選前場地、動線安排等選務工作都在進行，選票也在做最後確認，各投開票所都是明天上午8時到下午4時開放投票，下午4時投票結束隨即開票，尚無法預估何時完成開票。

選委會也提醒，投票記得要帶身分證（返國投票者需持有效護照）、投票通知單及印章，其中最重要的就是身分證，如果印章忘記帶，可以簽名或蓋指印方式代替，沒有投票通知單但知道自己在哪個投開票所投票也能前往領票。

立委選舉 投票 桃園

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