苗栗頒激勵方案獎金 盼會考表現與竹縣市「三分天下」

苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校，縣府期盼透過各項獎勵方案，在不久後苗栗學子會考成績表現及人數將與竹市、竹縣「三分天下」；縣長鍾東錦強調長期以來，竹苗的教育資源設置並不公平，使優秀學生不得不到新竹、台中或台北升學，縣府決定大選後就透過立委協助，爭取新竹實驗中學到苗栗設置分校。

縣府教育處指出，為鼓勵縣內國中學科優秀學生及優秀運動員就讀縣內高中職，落實12年國教就近入學政策，縣府依激勵方案提供學子個人獎勵金及國高中職學校團體獎勵金；112學年有9所高中職及16所國中共34人達到獎勵標準，共頒發332.7萬元。另外學校獎勵方面，「拔尖」有14校、「扶弱」有12校獲獎，共頒發132萬元，合計獎勵金總額高達464.7萬元。

學生個人獎勵金方面，國中教育會考5A5+且寫作5級分以上就讀縣內高中職可獲獎學金8萬元，共有縣立三義高中牛淳賦等17名學生；5A以上且寫作5級分可獲3萬6000元，共有苗栗高中連樂米等7人；運動表現優異獲頒8萬元，包括縣立興華高中劉宜承等10名學生獲獎。

教育處表示，獲獎學生中的大湖國中牛淳賦會考獲5A10+寫作6級分的榜首成績，但他選擇就讀三義高中，因為可參加縣府推動的高中雙聯學制及澳視群英展翅計畫，遠赴國外參與多元課程，加強視野、學習及競爭力。此外，鮭魚回流計畫獎勵金及其他獎學金的挹注，能讓他在安穩環境中充實，透過繁星推薦更有機會錄取國立優質大學。