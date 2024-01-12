快訊

超越往年！返鄉投票潮湧現...雙鐵賣74萬張票 南下中長途下午起全滿

服務對象是人民非意識形態 柯文哲：政黨合作看議題

南科男持刀刺死情敵還放火燒！「這原因」二審判無期

苗栗頒激勵方案獎金 盼會考表現與竹縣市「三分天下」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校，縣府期盼透過各項獎勵方案，在不久後苗栗學子會考成績表現及人數將與竹市、竹縣「三分天下」；縣長鍾東錦強調長期以來，竹苗的教育資源設置並不公平，使優秀學生不得不到新竹、台中或台北升學，縣府決定大選後就透過立委協助，爭取新竹實驗中學到苗栗設置分校。

縣府教育處指出，為鼓勵縣內國中學科優秀學生及優秀運動員就讀縣內高中職，落實12年國教就近入學政策，縣府依激勵方案提供學子個人獎勵金及國高中職學校團體獎勵金；112學年有9所高中職及16所國中共34人達到獎勵標準，共頒發332.7萬元。另外學校獎勵方面，「拔尖」有14校、「扶弱」有12校獲獎，共頒發132萬元，合計獎勵金總額高達464.7萬元。

學生個人獎勵金方面，國中教育會考5A5+且寫作5級分以上就讀縣內高中職可獲獎學金8萬元，共有縣立三義高中牛淳賦等17名學生；5A以上且寫作5級分可獲3萬6000元，共有苗栗高中連樂米等7人；運動表現優異獲頒8萬元，包括縣立興華高中劉宜承等10名學生獲獎。

教育處表示，獲獎學生中的大湖國中牛淳賦會考獲5A10+寫作6級分的榜首成績，但他選擇就讀三義高中，因為可參加縣府推動的高中雙聯學制及澳視群英展翅計畫，遠赴國外參與多元課程，加強視野、學習及競爭力。此外，鮭魚回流計畫獎勵金及其他獎學金的挹注，能讓他在安穩環境中充實，透過繁星推薦更有機會錄取國立優質大學。

鍾東錦表示，長期以來竹苗地區的教育資源擺設就不公平，苗栗優秀學子往往都要到新竹、台中或台北升學，最近他參加竹苗區高中職增班政策會議，當面向行政院副院長鄭文燦爭取竹科實驗高中到苗栗設立分校，以符合中央就近入學政策，高鐵區新港高中預定地位置非常適合，到竹科、銅科都僅15分鐘車程，選舉後將透過立委極力向中央爭取。

苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校。記者胡蓬生／攝影

國中教育會考 新竹 運動

延伸閱讀

韓國瑜到頭份站台 推荐邱鎮軍進立法院會是「大喇叭」

徐耀昌臉書千字文掀漣漪 地方政壇各有各的解讀

徐耀昌臉書千字文怨國民黨 苗縣黨部：僅侯友宜答應解決財政問題

小森時光農場2人溺斃案後 鍾東錦：督促露營場投保納管

相關新聞

2024大選桃園選舉人數大幅成長 投開票所比上屆多百處

2024總統立委選舉明天就要投票，桃園市選委會統計今年選舉人有188萬餘名，比2020年總統立委選舉178萬人多10萬餘...

苗栗頒激勵方案獎金 盼會考表現與竹縣市「三分天下」

苗栗縣為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，上午共頒發464萬多元給國中會考、運動績優學生及學校，縣府...

年前拚經濟！苗縣苑裡公所招募年貨及拔蘿蔔活動攤商

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建工程上月間動土後，公所為照顧攤商生計，擬定一份攤商安置及補助核發辦法，但在鎮代會卡關；不過，...

讓春節連假交通順暢 桃園水務局撤市區51處施工圍籬

桃園市政府水務局今天表示，配合農曆春節期間民眾走春，已撤除全市51處污水下水道工區只剩4處工作井，維持春節期間道路順暢。...

竹科門戶關埔地區 竹市府報喜：獲民間捐建2座人行空橋

新竹市關埔地區為竹科重要門戶區域，市長高虹安上任後全力推動空橋建設，去年獲得科管局專案補助1.19億元，同時也鼓勵擴大民...

桃園1月30日將停水影響約1.2萬戶 詳細資訊看這裡

為減少停水次數降低民眾用水不便，台灣自來水公司第二區管理處辦理「日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司新裝自來水工程」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。