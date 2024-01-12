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年前拚經濟！苗縣苑裡公所招募年貨及拔蘿蔔活動攤商

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
往年的拔蘿蔔活動都會發放限量免費米食，苑裡鎮公所這次將改為發放市集產品兌換券，幫攤商拚經濟。圖／苑裡鎮公所提供
往年的拔蘿蔔活動都會發放限量免費米食，苑裡鎮公所這次將改為發放市集產品兌換券，幫攤商拚經濟。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建工程上月間動土後，公所為照顧攤商生計，擬定一份攤商安置及補助核發辦法，但在鎮代會卡關；不過，公所仍不氣餒，趁農曆年前幫攤商拚一波經濟，即日起舉辦招募年貨大街及拔蘿蔔活動市集攤商。

苑裡鎮公所表示，苑裡公有零售市場重建開始施工，隨著農曆新年的腳步聲越來越靠近，為提供鎮民朋友們置辦年貨，苑裡鎮公所今年在水利大樓中繼市場將首度舉辦年貨市集，預計下周六起開賣！即日起招募攤商有南北乾貨、春帖燈籠、糖果零食、糕點米食、祭祀用品、花卉盆景等等，只要具有年節節慶及在地特色，都歡迎踴躍報名。

另外，本月27日公所也將在中正國小旁農田舉辦「苑裡賞花季 冬季食農趣」活動。今年拔蘿蔔活動再升級，除了延續冬季蔬菜的採摘體驗，還有食農闖關活動、現場表演以及友善市集。也邀請苑裡有機、友善、特色農產生產者、在地飲食攤商，報名共襄盛舉。

公所也表示，往年的拔蘿蔔活動都會發放限量免費米食，但這次將改為發放市集產品兌換券，也幫攤商拚經濟；同時也感謝去年舉辦有機友善農產推廣市集的農友、鎮民回饋，讓公所能愈來愈完善活動辦理細節，讓體驗更多元，推廣更多苑裡農產。

年貨大街 食農

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