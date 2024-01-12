林志潔揪鄭正鈐違法掛選舉布條 鄭競總：檢視盡速移除
新竹市立委選舉激烈，民進黨立委候選人林志潔昨天車隊掃街，當場揪出國民黨對手鄭正鈐在公共圍籬、電桿等多處違法懸掛「搶救」選情布條，超過20面。林志潔直言，這顯然是立法委員公然違法，請新竹市政府不要包庇縱容。
鄭正鈐競選總部回應，有不少熱情的志工主動協助懸掛布條，在懸掛時，可能沒有注意到相關的規定，競選總部感謝志工的熱情支持，將立即全面檢視，對於不符規定懸掛的布條盡速移除。新竹市政府則在截稿前未有說明。
林志潔說，按照公職人員選舉罷免法第52條第2項至第5項規定，政黨及任何人不得於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。
林志潔表示，但她昨天到香山車掃，總計發現鄭正鈐違法懸掛競選布條和廣看板超過20面，不是在公共工程圍籬上，就是綁在電線桿上，還有綁在道路反射鏡桿上、橋上、公車亭等「族繁不及備載」。
林志潔認為，這種濫用公共設施的惡劣行為影響公物使用，傷害選舉公平性，並呼籲市府請不要姑息縱容，應盡快開罰並拆除。
👉2024選戰最前線
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言