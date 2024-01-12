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林志潔揪鄭正鈐違法掛選舉布條 鄭競總：檢視盡速移除

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨立委候選人林志潔昨天車隊掃街發現國民黨對手鄭正鈐在公共圍籬、電桿到處違法懸掛「搶救」選情布條，超過20面。圖／林志潔競選總部提供
民進黨立委候選人林志潔昨天車隊掃街發現國民黨對手鄭正鈐在公共圍籬、電桿到處違法懸掛「搶救」選情布條，超過20面。圖／林志潔競選總部提供

新竹市立委選舉激烈，民進黨立委候選人林志潔昨天車隊掃街，當場揪出國民黨對手鄭正鈐在公共圍籬、電桿等多處違法懸掛「搶救」選情布條，超過20面。林志潔直言，這顯然是立法委員公然違法，請新竹市政府不要包庇縱容。

鄭正鈐競選總部回應，有不少熱情的志工主動協助懸掛布條，在懸掛時，可能沒有注意到相關的規定，競選總部感謝志工的熱情支持，將立即全面檢視，對於不符規定懸掛的布條盡速移除。新竹市政府則在截稿前未有說明。

林志潔說，按照公職人員選舉罷免法第52條第2項至第5項規定，政黨及任何人不得於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。

林志潔表示，但她昨天到香山車掃，總計發現鄭正鈐違法懸掛競選布條和廣看板超過20面，不是在公共工程圍籬上，就是綁在電線桿上，還有綁在道路反射鏡桿上、橋上、公車亭等「族繁不及備載」。

林志潔認為，這種濫用公共設施的惡劣行為影響公物使用，傷害選舉公平性，並呼籲市府請不要姑息縱容，應盡快開罰並拆除。

民進黨立委候選人林志潔昨天車隊掃街發現國民黨對手鄭正鈐在公共圍籬、電桿到處違法懸掛「搶救」選情布條，超過20面。圖／林志潔競選總部提供
民進黨立委候選人林志潔昨天車隊掃街發現國民黨對手鄭正鈐在公共圍籬、電桿到處違法懸掛「搶救」選情布條，超過20面。圖／林志潔競選總部提供

2024選舉 2024立委選舉

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