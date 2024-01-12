竹科門戶關埔地區 竹市府報喜：獲民間捐建2座人行空橋

新竹市關埔地區為竹科重要門戶區域，市長高虹安上任後全力推動空橋建設，去年獲得科管局專案補助1.19億元，同時也鼓勵擴大民間參與。市府今天報喜，日前竹市都市更新審議大會順利通過關埔地區新增2件民間公益捐建空橋案，包括從迪卡儂至雲智匯、權峰至鴻川谷商場的兩座埔頂二路上方人行空橋，提供更安全人行環境。

竹市府都發處長翁義芳表示，感謝都市更新審議委員的建議，促請民間企業提出更具公益性友善措施，協助興建基地橫跨埔頂二路兩座公共空橋，可提供民眾逛街購物休閒的安全行人空間；民間捐建空橋施工期也承諾於「都更事業的使用執照核發前完成」，另施作工程涉及鄰地產權部分，市府將全力協助整合。

竹市府為了紓解慈雲路交通、提供市民更友善的人本環境，目前正在著手首期慈雲路、埔頂三路空中行人步道橋，因營造標案流標，市府去年12月25日開檢討會議，設計建築師將針對基地空間不足及交通等因素檢討工法，以提升廠商進場意願，並同步檢討預算編列項目，將基礎施作時汙泥處理費等項目納入編列。

工務處指出，「慈雲路空中行人步道橋」建設推動獲得許多關埔地區居民的肯定與認同，市府將盡速完成埔頂三路口第一期空橋工程設計檢討並積極邀標，目標今年初完成工程發包，力求年底完工，期盼明年2月完成驗收啟用，成為慈雲路串接新竹科學園區重要都市地標及入口意象。

竹市府也說明，繼去7月首件民間捐建案「連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂二大商場人行空橋」通過後，此次再完成兩件民間公益捐建空橋案，建構關埔空橋生活圈的目標正逐步落實中。為兼顧都市美學，都市計畫關埔空橋預計設置12座，將由竹市景觀總顧問把關。