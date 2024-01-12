桃園力挺青年選將 朱立倫：他們是過半關鍵、改革決心

選前最後一天，國民黨主席朱立倫今早到桃園與桃園立委第6選區候選人邱若華一起車隊掃街，接下來也將與第1選區立委候選人牛煦庭、第2選區涂權吉合體拜票。他行前受訪表示，這3席年輕候選人不但是國民黨國會過半的關鍵，也代表國民黨改革的決心，一定要全力以赴。

除了朱立倫，前桃園縣長吳志揚、桃園市議長邱奕勝、議員楊朝偉和段樹文等人也現身力挺邱若華，10多名鄰里長也雙手比出侯友宜的3號和邱若華的4號，強調全力拚勝選的決心。

邱若華感謝朱立倫與吳志揚力挺，結束八德車隊掃街後，也會和桃園市長張善政在大溪合體繼續掃街。她表示，選舉剩下不到24小時，會全力以赴，展現拚勝選的決心。