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桃園力挺青年選將 朱立倫：他們是過半關鍵、改革決心

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今天上午到桃園，替自家立委第六選區候選人邱若華加油打氣。記者陳俊智／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天上午到桃園，替自家立委第六選區候選人邱若華加油打氣。記者陳俊智／攝影

選前最後一天，國民黨主席朱立倫今早到桃園與桃園立委第6選區候選人邱若華一起車隊掃街，接下來也將與第1選區立委候選人牛煦庭、第2選區涂權吉合體拜票。他行前受訪表示，這3席年輕候選人不但是國民黨國會過半的關鍵，也代表國民黨改革的決心，一定要全力以赴。

除了朱立倫，前桃園縣長吳志揚、桃園市議長邱奕勝、議員楊朝偉和段樹文等人也現身力挺邱若華，10多名鄰里長也雙手比出侯友宜的3號和邱若華的4號，強調全力拚勝選的決心。

邱若華感謝朱立倫與吳志揚力挺，結束八德車隊掃街後，也會和桃園市長張善政在大溪合體繼續掃街。她表示，選舉剩下不到24小時，會全力以赴，展現拚勝選的決心。

針對桃園立委選情，朱立倫認為國民黨在桃園3席現任立委魯明哲、萬美玲和呂玉玲都非常優秀，3名新人牛煦庭、涂權吉和邱若華也非常有戰鬥力，每個人都非常認真努力，我們對他們都充滿信心，「我們認為，只要我們拚到最後一分鐘、最後一秒鐘，明天我們可以全壘打」。

國民黨主席朱立倫（中）今天上午到桃園，替自家立委第六選區候選人邱若華（右2）加油打氣。記者陳俊智／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天上午到桃園，替自家立委第六選區候選人邱若華（右2）加油打氣。記者陳俊智／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天上午到桃園，替自家立委第六選區候選人邱若華加油打氣。記者陳俊智／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天上午到桃園，替自家立委第六選區候選人邱若華加油打氣。記者陳俊智／攝影

邱若華 朱立倫

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