桃園將停水影響約1.2萬戶 詳細資訊看這裡

為減少停水次數降低民眾用水不便，台灣自來水公司第二區管理處辦理「日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司新裝自來水工程」，預計於1月30日上午8時起至晚間7時止，共計11小時施工停水，停水戶數約9195戶、降壓戶數約3397戶，請民眾預先儲水備用。

停水區域中壢區永福里、文化里、復興里、復華里、忠義里、內定里。降壓區域則有中壢區內定里及大園區五權里。

為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理。

停水前請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警、如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災、易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局提醒，恢復供水後如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。