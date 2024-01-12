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延續「粉紅超跑」宗教信仰魅力 白沙屯媽祖廟贈做客媽祖給大福興宮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，去年10月7日史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，拱天宮與大福興宮月老祖廟建立情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮，供信眾上香膜拜。

拱天宮主委洪文華帶領理監事，擇昨天下午良辰吉時，迎奉一尊做客媽祖（天上聖母）到大福興宮贈送，大福興宮主委曾東本帶領理監事，熱情相迎、接下媽祖，供奉月老神尊殿內，供信眾上香膜拜。

大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章說，迎來拱天宮做客媽祖，農曆新年將至，大福興宮為服務信眾，只要添香油300元以上，即可點姻緣燈、發財燈、太歲燈，並且參加大福興宮月老祖廟所舉辦「龍年迎姻緣、月老祖廟福德正神來加持、新春擲杯比賽」，活動期間即日起到2月23日（正月14日），每天上午8時到下午5時。

月老祖廟備有豐富獎品，擲杯第一名、第二名，各獲70吋液晶電視機1部；第三、第四名，各獲捷安特電動自行車1輛；第五至第十，各獲40吋液晶電視機1部；第11名至第20名，各獲價值2000元精美禮品一份。頒獎典禮2月24日（農曆正月15日），上午9點在月老祖廟舉行。

白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」去年來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，兩廟情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮。圖／大福興宮提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」去年來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，兩廟情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮。圖／大福興宮提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」去年來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，兩廟情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮。圖／大福興宮提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」去年來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，兩廟情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮。圖／大福興宮提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」去年來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，兩廟情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮。圖／大福興宮提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」去年來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，兩廟情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮。圖／大福興宮提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」去年來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，兩廟情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮。圖／大福興宮提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」去年來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，造成萬人空巷，兩廟情誼，昨天拱天宮贈送一尊做客媽祖（天上聖母）給大福興宮。圖／大福興宮提供

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